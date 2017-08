Bendtner-kunst da RBK parkerte Molde

MOLDE (VG) (Molde – Rosenborg 1-2) Da Molde så ut til å ha satt full fyr i gullkampen i Eliteserien med sin «Barcelona-scoring», hadde Niklas Bendtner (29) et øyeblikk som ville vært godt nok for Real Madrid.

Danskens vanvittige yttersideavslutning i lengste kryss etter 73 minutter bør gå inn i «Årets mål»-konkurransen og kan være seriegull verdt for Rosenborg.

– Det er høyeste klasse. Det skal Bendtner ha, sier Ole Gunnar Solskjær, i sin tid storscorer for Manchester United, om målet til Bendtner.

Til Eurosport sier han at spenningen om gullet er over:

– Rosenborg vinner serien, slår Solskjær fast.

For etter danskens utligning våknet trønderne – og 12 minutter senere headet Anders Konradsen inn seiersmålet.

– Det er fantastisk deilig. Enkelt og greit. Det svartner et lite øyeblikk, sier Anders Konradsen til Eurosport.

Mannen som avgjorde mot eks-utfordrer Brann med en overtidsscoring tidligere denne sesongen var på pletten i motstanderfeltet igjen – og nordlendingen sørger for at Rosenborg har hele ti poengs avstand til Molde.

– I praksis er de hektet av gullkampen. Det er opp til oss. Hvis de tar oss igjen har vi gjort en dårlig jobb, men det er lenge og vi skal ikke legge oss ned, sier Konradsen.

Fikk du med deg? Hansen om kvinnesatsing i Rosenborg: – Da må du legge bort Europa-ambisjonene

– Klasseforskjell



Sarpsborg har én kamp mindre (møter Kristiansund søndag), men er også åtte poeng bak trønderne.

– Det var klasseforskjell etter hvert. Jeg synes vi vinner veldig fortjent. Vi har ballen hele andre omgang og må slite dem ut. Jeg har aldri opplevd så stor forskjell her mellom lagene, sier Kåre Ingebrigtsen, RBK-trener, til Eurosport.

– Det er tungt og alltid kjedelig å tape sånne kamper. Vi blir straffet til slutt. Målene vi slipper inn er utilgivelig, men vi skal komme oss opp igjen. Vi går for å vinne hver kamp, men det er vanskelig å se for seg at Rosenborg skal tape mange kamper, sier Vegard Forren, etter sin «redebut» for Molde.

VG Live: Vi fulgte kampen her!

25-trekksgoal fra Molde

Men avstanden så ut til å krympe målt ut fra 1. omgang i lørdagens klassiker i Molde. For da var hjemmelaget klart best – og nesten umiddelbart kom 1-0.

Det var et angrep som inneholdt 25 trekk, varte i ett minutt og tre sekunder og det kan henges opp på veggen på Aker Stadion: Fra Eirik Hestad vant ballen i duell med Milan Jevtovic på Moldes halvdel ble ballen malt blå.

VG-sportens kommentator: – Norsk fotball skylder jentene mye

Hestad brukte sin første av tre touch i angrepet til å trillet til Ssewankambo, og da ytterligere seks andre Molde-spillere – Sigurdarson (2 involveringer), Gabrielsen (4), Sarr (4), Strand (4), Remmer (2) og Gregersen (2) – hadde kombinert seg i mellom, var duoen som startet det hele på bølgelengde igjen:

Ssewankambo brukte sin fjerde involvering i angrepet på en lekker yttersidepasning til Hestad. Gutten som er døpt til å spille for Molde med det etternavnet, vippet ballen over en utrusende og litt for sen André Hansen.

På bakre stolpe brukte Fredrik Brustad sin eneste berøring i angrepet til å løpe inn 1-0-målet med låret. Moldes hurtige, sterke angriper har dermed scoret mot samtlige rivaler denne sesongen: Kristiansund, Aalesund – og Rosenborg.

Sendte bæsj til Brakka: Alt om rivaliseringen mellom RBK og Molde

Dominerte

Med ledelsen etter allerede fem minutter slo Molde-spillerne seg løs og var voldsomt mye bedre enn trønderne i 1. omgang.

Brustad kunne doblet ledelsen da han kom på et av sine kjappe bakromsløp kort tid etter målet, men avsluttet svakt, og Eirik Hestad kunne utnyttet en svak bakoverpasning fra Vegar Eggen Hedenstad bedre enn å lobbe den utenfor.

Björn Bergmann Sigurdarson viste seg også frem et par ganger, mens Yann-Erik de Lanlay hadde Rosenborgs eneste virkelige sjanse før pause, men Stian Gregersen blokkerte volleyforsøket på Jevtovic' presise innlegg.

Ekspert: Tror Conte er ferdig innen ett år

I 2. omgang kom trønderne nådeløst tilbake. Mike Jensen tok tak i ballen ettr en blek omgang til dansken å være. RBK-kapteinen traff stolpen etter bare seks minutter, og smellet kan ha vekket lagkameratene.

For Rosenborg ble farligere og farligere. Brustad kunne riktignok satt 2-0 på en kontring.

Slik er Moldes gjenstående kamper: Stabæk (borte), Odd (hjemme), Viking (b), Sandefjord (h), Sogndal (b), Brann (h), Haugesund (h), Vålerenga (b), Kristiansund (h), Lillestrøm (b), Sarpsborg (h).

Rosenborg: Haugesund (h), Strømsgodset (b), Vålerenga (h), Lillestrøm (b), Sarpsborg (h), Tromsø (b), Brann (b), Stabæk (h), Aalesund (b), Viking (h), Odd (b).