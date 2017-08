Bendtner-kunst da RBK parkerte Molde i gullkampen

MOLDE (VG) (Molde – Rosenborg 1-2) Da Molde så ut til å ha satt full fyr i gullkampen i Eliteserien med sin «Barcelona-scoring», hadde Niklas Bendtner (29) et øyeblikk som ville vært godt nok for Real Madrid.

– Det var nok en av mine bedre mål, kan man trygt si, og det forandret kampen. Den kom på et viktig tidspunkt. Det satte oss i god posisjon til å score ett til, sier Bendtner til VG.

Danskens vanvittige yttersideavslutning i lengste kryss etter 73 minutter ga 1-1 og bør gå rett inn i den alltid pågående «Årets mål»-konkurransen og kan være seriegull verdt for Rosenborg.



Mot sitt 25. gull



12 minutter senere headet Anders Konradsen inn seiersmålet, som plasserer Sarpsborg åtte poeng bak med én kamp mindre spilt, Molde hele ti. Men dansken er ikke helt med på at klubbens tredje seriegull på rad (isåfall det 25. totalt) ble sikret på Aker stadion lørdag kveld.



– Nei, slettes ikke. Vi visste at dette var en tøff kamp, en sekspoengers-kamp. Hadde vi tapt ville de vært tette på oss, men nå ser det være ut for dem, svarer dansken.

– Det er høyeste klasse. Det skal Bendtner ha, sier Molde-manager Ole Gunnar Solskjær.

Den gamle storscoreren beskrev samtidig 1-1-målet som den beste touchen noen spiller har hatt i Eliteserien denne sesongen. Og han melder til alle som spør at spenningen om gullet er over.

– Rosenborg vinner serien, slår Solskjær fast.

TRØNDERJUBEL: Rosenborg slo Molde 2-1. Her feirer de utligningen til Niklas Bendtner. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

– Det er deilig. Vi har en god mulighet til å vinne gullet. Ti poeng ned til Molde gjør at det skal veldig mye til for at de tar oss inn igjen. Vi skal gjøre mye rart for å rote bort dette, men ingenting er avgjort, sier matchvinner Konradsen til VG.

Han trodde knapt det han så da hans danske lagkamerat bød på en «Bend it like Bendtner» etter massivt Rosenborg-trykk på Aker Stadion.

Pluss en utsparktabbe av Moldes keeperdebutant Mathias Eriksen Ranmark, kastet ut til det sultne rovdyret Rosenborg fremsto som da Andreas Linde måtte av banen med en hodesmell. Bendtners kanon ga mer øresus for Molde-forsvaret.

– Absolutt ingen i Eliteserien gjør det etter ham. Det er bare å gratulere. Kunst, sier Anders Konradsen.

– Bare at han tenker det, er jo helt crazy, sier den vanligvis fåmælte nordtrønderen Fredrik Midtsjø.

– Er klart best



– Det er stor forskjell på lagene. Vi er klart det beste laget. Vi kunne og burde kanskje vunnet mer, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen til VG.

På spørsmål om gullet er i lomma på trønderne nå svarer han «defintivt ikke».

– Men vi har gjort det veldig vanskelig for Molde. De skal ha en vanvittig høst for å ta oss igjen, men det er flere lag som ligger der, vurderer Ingebrigtsen.

Molde bød i det minste på et vanvittig mål: Et angrep som inneholdt 25 trekk, varte i ett minutt og tre sekunder – og det kan henges opp på veggen på Aker Stadion:

Fra Eirik Hestad vant ballen i duell med Milan Jevtovic på Moldes halvdel ble ballen malt blå. Hestad brukte sin første av tre touch i angrepet til å trillet til Ssewankambo, og da ytterligere seks andre Molde-spillere – Sigurdarson (2 involveringer), Gabrielsen (4), Sarr (4), Strand (4), Remmer (2) og Gregersen (2) – hadde kombinert seg i mellom, var duoen som startet det hele på bølgelengde igjen:

Ssewankambo brukte sin fjerde involvering i angrepet på en lekker yttersidepasning til Hestad. Gutten som er døpt til å spille for Molde med det etternavnet, vippet ballen over en utrusende og litt for sen André Hansen.

På bakre stolpe brukte Fredrik Brustad sin eneste berøring i angrepet til å løpe inn 1-0-målet med låret. Moldes hurtige, sterke angriper har dermed scoret mot samtlige rivaler denne sesongen: Kristiansund, Aalesund – og Rosenborg.

– Et perfekt mål, sier Ole Gunnar Solskjær.

Før pause så han spillerne slippe seg løs, vinne dueller og fremstå betydelig bedre enn Rosenborg med 1-0-ledelsen i lomma.

Brustad kunne doblet ledelsen da han kom på et av sine kjappe bakromsløp kort tid etter målet, men avsluttet svakt, og Eirik Hestad kunne utnyttet en svak bakoverpasning fra Vegar Eggen Hedenstad bedre enn å lobbe den utenfor.

Björn Bergmann Sigurdarson viste seg også frem et par ganger, mens Yann-Erik de Lanlay hadde Rosenborgs eneste virkelige sjanse før pause, men Stian Gregersen blokkerte volleyforsøket på Jevtovic' presise innlegg.

To ulike omganger



Men denne utgaven av norsk fotballs kanskje aller fremste klassikermatch var «a game of two halves». Mike Jensen løftet spillet sitt voldsomt og traff stolpen etter bare seks minutters spill.

Kanskje var det smellet derfra som vekket lagkameratene, for Rosenborg ble farligere og farligere. Brustad kunne faktisk kontret inn 2-0 bare minuttet før Bendtners utligning, men istedet ble det altså et nytt, sent trøndersk seiersmål.

– Etter 60 minutter er de forholdvis slitne. Da har vi mørnet dem såpass at vi spiller dem i stykker i store perioder i 2. omgang. Det er sånn målene kommer, påpeker Kåre Ingebrigtsen.

– Tror du det er tilfeldig at dere scorer sent – igjen?

– Definitivt ikke tilfeldig. Vi møter ofte lag som ligger lavt, jobber hardt og er godt organisert. Det er ikke alltid alle rundt oss er like tålmodige, men vi er det. Da vet vi at vi får målene vi vil ha, mener Rosenborg-treneren.

Slik er Moldes gjenstående kamper: Stabæk (borte), Odd (hjemme), Viking (b), Sandefjord (h), Sogndal (b), Brann (h), Haugesund (h), Vålerenga (b), Kristiansund (h), Lillestrøm (b), Sarpsborg (h).

Rosenborg: Haugesund (h), Strømsgodset (b), Vålerenga (h), Lillestrøm (b), Sarpsborg (h), Tromsø (b), Brann (b), Stabæk (h), Aalesund (b), Viking (h), Odd (b).

Sarpsborg: Kristiansund (b), Strømsgodset (h), Vålerenga (b), Tromsø (b), Odd (h), Rosenborg (b), Stabæk (h), Sogndal (b), Sandefjord (h), Viking (b), Aalesund (h), Molde (b).