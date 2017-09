Bendtner knuste Vålerenga, og sin egen scoringsrekord

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Vålerenga 3-0) Nicklas Bendtner var sentral da Rosenborg økte gull-luken til syv poeng. Samtidig blinker varsellampene i Vålerenga.

For mens Sarpsborg-tapet mot Tromsø sørget for at Rosenborg nå har Brann nærmest seg på tabellen, dumpet Vålerenga enda ett hakk nærmere nedrykksstriden.

Tromsø på den øverste av to nedrykksplasser er tre poeng bak Ronny Deilas menn, mens Sogndal (kvalifiseringsplass) og Kristiansund kun er poenget bak.

Deila drømte kanskje om en reprise av cupsuksessen Vålerenga opplevde på Lerkendal for tre uker siden.

I stedet ble det baklengsmål etter to minutter, og 0-3-tap som fasit etter full tid.

Vålerenga har samlet sammen fattige tre poeng på sine siste syv kamper, og har ikke vunnet siden 3-1-seieren over Lillestrøm 24. juni.

Rekdal om VIF: – En regelrett fiasko

Blir dette en suksessoppskrift utover høsten?

Bendtner: – Enormt viktig

Sentral i Rosenborg-triumfen: Tomålsscorer Nicklas Bendtner.

Dansken synes det var deilig å få revansje for kvartfinaletapet mot nettopp Vålerenga i cupen.

– Cup-exiten var virkelig skuffende for oss. Det er en kamp vi har lagt bak oss nå. Men når du i tillegg har vært ute og spilt i Europa, så er det viktig å holde et høyt nivå i ligaen. Vi kommer fra en kamp hvor vi ble utspilt, så kommer vi hit og vinner 3-0, sier Bendtner til Eurosport.

– Kampen minner meg litt om starten på sesongen vår. Vi spilte ikke spesielt godt, men vi vant kampene våre. For oss er det enormt viktig å vinne, rakk Bendtner å si videre før Kjernen ropte ham til seg for at han skulle få ta del i jubelscenene på Lerkendal.

Vålerenga-planen om å gå ut med høyt press slo tilbake med rekyler da Rosenborg spilte seg forbi det høye presset, og Milan Jevtovic fikk slå relativt uforstyrret inn fra venstre. Pål André Helland raget høyest i comebacket og headet ballen i tverrliggeren og ut. Fra tre meter fikk Bendtner en enkel jobb med å føre trønderne i ledelsen.

Kampuret viste ikke mer enn to minutter.

Torsdag: Rosenborg ydmyket mot Real Sociedad

Rosenborg var best i staten og avslutningen av første omgang. Det førte til to nye Bendtner-mål. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Scoringsrekord

Spillerne måtte derimot vente lenge på det neste suset fra publikum.

Da klokken tikket mot overtid av første omgang, ble Bendtner revet ned i feltet. Kai Erik Steen pekte på straffemerket, uten at alle nødvendigvis var enige i den avgjørelsen.

Dansken gjorde - som vanlig - ingen feil fra straffemerket, og scoret med det sitt tolvte mål for sesongen; og satte med dét ny personlig scoringsrekord. Det er over ti år siden scoret Bendtner 11 mål for Birmingham - på utlån fra Arsenal - på det nest øverste nivået i England (i 2006/07-sesongen).

Straffemålet var danskens tolvte for sesongen, og hans åttende på de siste åtte kampene.

Punktum.

Da klokken rundet timen spilt, var det endelig tid for superinnbytter Samuel Adegbenro. Frem til da hadde andre omgang vært et langt gjesp, og publikum hadde ikke hatt mye å heve øyenbrynene for.

I stedet for at «Ajax-dødaren» scoret sitt femte Rosenborg-mål, var det en annen nykomling som fikk de drøyt 15 000 hjemmepublikummet på beina igjen, med å score sitt første mål for klubben.

Med tjue minutter igjen på klokka, vant Marius Lundemo ballen tilbake for n'te gang i kampen. Midtbanespilleren spilte raskt til Anders Trondsen, som fikk tid til å stille inn venstreslegga fra 22 meter. Ballen skvatt av gårde langs den våte gressmatta og suste inn i hjørnet bak en sjanseløs Kwarasey Larsen.

Med seieren økte Rosenborg avstanden ned til 2. plassen med ett poeng, til sju. Det kunne virke som at et tamt Vålerenga-lag tenkte mer på semifinalen i cupen (spiller hjemme mot Sarpsborg på onsdag), enn på at nedrykksstreken kommer stadig nærmere.

PS: Nicklas Bendtner avsluttet kampen som midtbanespiller.