Bendtner klar for Rosenborg

Rosenborg har signert den tidligere Arsenal-spissen Nicklas Bendtner (29).

Rosenborg bekrefter at de har signert den danske Nottingham Forest-spissen på en treårskontrakt.

– En fantastisk signering for oss og for norsk fotball. At en sånn profil kommer til Rosenborg og Eliteserien må vi være stolt av, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen.

