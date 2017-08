Bendtner: – Jeg heier på Arsenal

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Kristiansund 4-1) Nicklas Bendtner begynner for alvor å finne seg til rette i sin nye klubb, men han nærer fortsatt sterke følelser til sin gamle.

Endelig skal den engelske fotballsesongen sparkes i gang igjen. Søndag møtes Arsenal og Chelsea til kamp om 2017/18-sesongens første trofé, i veldedighetsturneringen Community Shield, på Wembley.

En viss dansk fotballspiller kommer til å følge ekstra godt med.

Spesielt sted

Rosenborg-spiss Nicklas Bendtner kom til Arsenal som juniorspiller som 16-åring, og nærer fortsatt sterke følelser til klubben som lærte ham «alt».

– Det er klart at det er et spesielt sted for meg. Jeg har har hatt min ungdom og min oppvekst der, sier han til VG etter Rosenborgs 4-1-seier over Kristiansund, der Bendtner scoret to mål.

Tallmessig spilte Bendtner karrierens beste fotball i Arsenal. Han debuterte for «the Gunners» som 17-åring i 2005, og satte sine personlige scoringsrekord i 2008/09, da han scoret ni mål for Arsenal i Premier League, og elleve mål på utlån til Birmingham, i Championship, i 2006/07-sesongen.

Arsenal-hjerte

Det er tre år siden dansken, som ble født i København, men som aldri har spilt for Ståle Solbakkens klubb, ble solgt fra Arsenal til Wolfsburg. Etter at karrieren har vært nede i en bølgedal, har dansken for alvor begynt å finne tilbake til formen som gjorde han til en kult-figur blant Arsenal-fansen.

– Mitt mål er selvfølgelig å score så mange mål som mulig. Også skal vi vinne ligaen. Det vil være en fantastisk sesong for meg. Vårt spill har løftet seg. Jeg blir mer vant til laget, og laget har blitt mer vant til meg.

Dansken har funnet seg til rette i Trondheim, hvor han også har kjøpt hus, men sier at de ni årene som Arsenal-spiller har satt dype spor.

– Du kan godt si at Arsenal har en plass i hjertet mitt. Jeg følger dem så tett jeg kan.

Heier på Wenger og kompani

Bendtner sier til VG at han fortsatt har kontakt med klubben han spilte 108 ligakamper og scoret 24 ligamål for.

– Jeg holder kontakten med dem, og snakker stadig med en del av spillerne fra Arsenal.

Og når Arsèné Wenger skal forsøke å ta rotta på erkefienden Chelsea på søndag, kommer Bendtner til å følge nøye med.

– Jeg håper på Arsenal-seier i morgen, ja. Jeg komme alltid til å holde med Arsenal.



Avspark er klokken 15:00.