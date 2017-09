TRONDHEIM (VG) Nicklas Bendtner (29) sier at han nyter et rolig liv med kjæresten i Trondheim. Han tar et oppgjør med partyløve-stempelet – og omtaler seg selv som en naturelsker.

I dette intervjuet på Brakka, adresse Odd Iversens vei 1, snakker dansken om kritikken han fikk i vår, oppturen som senere kom, kjæreste- og familieliv, RBK-fremtiden og alle mulighetene det rike utelivet i Trondheim byr på.

Og da snakker vi ikke om «Downtown» i Nordre gate, men om Bymarka og trønderske fjelltopper.

– Jeg tror folk har et veldig feilaktig syn på meg. De tror det hele handler om byliv, og så videre. Jeg har alltid hatt et sommerhus når jeg har vært hjemme i Danmark, og jeg har alltid elsket naturen, så det er ikke noe nytt i det. Nå er det bare mer naturliv. Jeg nyter kontrasten. Det er deilig, sier Bendtner, som regner med å kunne spille mot Vardar i Europa League torsdag etter at han haltet ut av Åråsen søndag.

– Har du vært på noen fine fjellturer i Trondheim?

– Ja, jeg har gått noen veldig fine turer. Men jeg kan ikke nevne hvilke.

Misliker Arsenal-spørsmål

Han sitter litt trangt til, nesten klemt inn i det ene hjørnet, på pressesjef Harald Pedersens kontor. På skrivebordet ligger en Arsenal-drakt som er kommet som post til klubben, med håp om en Nicklas Bendtner-signatur i retur.

Men er det noe 29-åringen ikke vil snakke om, så er det Arsenal. Han blir litt irritert da VG spør om hva som skjer i gamleklubben og sier at han overhodet ikke kan uttale seg.

Rosenborg-spissen er ikke veldig glad i intervjuer, og det er ikke Skavlan-stemning hele veien, men den nytrente dansken er våken og konsentrert, og han snakker gjerne så lenge det er temaer han synes det er greit å dele sitt syn på.

Bendtner har blitt vant til at skandale-CV-en, med råkjøring, promillekjøring og episoden fra 2009 der han gikk med buksene på knærne i London-natten, kommer frem i lyset med jevne mellomrom, som når han skifter klubb.

Da vi spør ham om livet han lever i Trondheim, tegner han et helt annet bilde.

– Vi er en del fra laget som fisker sammen. Vi bruker også tiden på å gå turer. Det handler om å utnytte mulighetene der du er, sier han.

I videoen som ligger øverst forteller Bendtner om Norge-livet med kjæresten og familie og venner - og han avviser partyløve-stempelet.

Svarer på kritikken

På Instagram deler Bendtner sømmelig sengekos, liggende i armkroken på kjæresten Natasja Madsen. Han tar baklengs salto i Nidelven. Fisker. Spiller golf. Jubler i RBK-drakt – og han ser tøff og fokusert ut i Danmarks landslagstrøye.

Success was required. Success was delivered , har han skrevet under bildet av seg selv etter landslagscomebacket for Danmark. Petter Northug er blant dem som har likt og kommentert bildet av Bendtner og kjæresten. «Lord», kommenterer skistjernen.

BRAKKE-PRAT: Nicklas Bendtner møter VG på RBK-Brakka på Lerkendal. Foto: Therese Alice Sanne , VG

– Det ser ut som du smiler mer og mer. Er det fordi du scorer eller fordi du trives bedre og bedre i Trondheim?

– Begge deler, sier han og lyser opp og ler.

– Selvfølgelig vil du veldig gjerne score. Vi har spilt bedre fotball i andre del av sesongen, og det gjør meg glad. Jeg blir ikke bare glad av å score, sier han.

Den tidligere London-, Torino- og Wolfsburg-beboeren forteller at han har «mer og mer glede» av å være i Trondheim. Nordmenn er ikke så ulike dansker. Han er nesten hjemme, og det føles behagelig.

– Hvordan opplevde du kritikken i starten?

– Det var ikke overraskende. Jeg visste at jeg måtte ha tid til å spille meg i form. Hvis jeg ikke gjorde det, så ville kritikken komme hurtig. Det er bare en del av gamet, og det bryr jeg meg egentlig ikke så mye om det. Laget er viktigst.

– Hvorfor har det gradvis løsnet?

– Fordi du kommer i form. Man lærer hverandre å kjenne og man lærer hverandres spill- og løpemønster. Da blir naturligvis spillet bedre. For meg personlig har det vært viktig å spille kamp etter kamp etter kamp, få en form igjen som gjør at jeg kan spille uke etter uke etter uke, uten noen problemer.

Københavneren har definitivt hatt sine høytidsstunder på diverse fotballbaner, men en jevn og notorisk målscorer har han aldri vært.

Men for første gang siden 2006/07-sesongen, da han var utlånt til Birmingham på nivå to i England, har han tosifret antall ligamål i én sesong.

– Kan du si noe om hvordan du ble god? Hva gjorde du som ung?

– Det kan man ikke svare på. Du kan ikke si at «dette er grunnen». Jeg har trent mye, som alle andre. Og jeg har gjort alle de tingene som alle andre har gjort. Noen mennesker er gode til å synge, noen er gode til å slåss, noen er gode til å spille fotball.

– Trives du så godt at du kan komme til å bli her lenger enn kontrakten?

– Jeg har kontrakt med Rosenborg i tre år. Så lenge jeg har kontrakt her, har jeg kun fokus på Rosenborg. Så lenge jeg er glad her, ser jeg ingen grunn til å skifte – med mindre det kommer noe som er for godt til å si nei til. Men det er ikke i mine tanker. Jeg tenker bare på Rosenborg, gjøre sesongen ferdig – og forhåpentligvis kunne løfte noen pokaler sammen med lagkameratene mine.