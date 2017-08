Bendtner-dobbel da Rosenborg slo tilbake

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Kristiansund 4-1) Nicklas Bendtner leverte to scoringer og én målgivende pasning i den første Eliteserie-kampen etter sommerpausen.

– I dag spiller vi god fotball og scorer noen gode mål, oppsummerte Nicklas Bendtner til Eurosport etter kampen. Han scoret to mål og fikk også sin første målgivende pasning i årets Eliteserie da han mesterlig assisterte Milan Jevtovic på 4-1.

– I dag blir jeg brukt på en god måte og er glad for å score to mål, fortsatte dansken, som nå står med åtte mål i årets Eliteserie.

Likevel valgte Bendtner å ikke juble etter at han satte inn sitt andre og Rosenborgs tredje med kvarteret igjen på klokka. Milan Jevtovic burde nok sluppet ut til dansken, som sto helt åpen på åtte meter, men serberen valgte likegreit å skyte selv.

Etter en retningsforandring endte ballen hos Bendtner, som banket ballen i mål. Men han valgte å ikke juble, og heller bli forbannet på hvorfor Jevtovic ikke slapp.

TVINGER FREM ET SMIL: Nicklas Bendtner jublet ikke nevneverdig for 3-1-scoringen. Han mente Milan Jevtovic burde spilt mye før. Her prøver Mathias Vilhjalmsson å tvinge frem et lite smil. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Mange endringer

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen gjorde flere endringer på laget fra Champions League-exit-en mot Celtic.

Mot bunnlaget Kristiansund kom Jacob Rasmussen og Alex Gersbach inn i forsvaret, mens Matthías Vilhjálmsson, Marius Lundemo og Pål André Helland fikk tillit fra start offensivt.

Savnet

Og spesielt sistnevnte viste at overskudd og overstegsfinter var noe Rosenborg savnet i «skjebnekampen».

Etter en særdeles tam åpning, der begge lagene virket avskrudd, var det Helland som satte fyr på oppgjøret. Etter tretten minutter dro den friskmeldte vingen seg innover i banen fra kjent posisjon ute på høyre. En overstegsfinte og ett skudd senere, fant ballen nettmaskene bak Kristiansund-keeper Sean McDermotts nærmeste hjørne.

- Backen kom på etterskudd, da vet jeg at han strekker ut beina i desperasjon, så da var det bare å skyte mellom beina på han, sier Helland etter kampen.

Det var kampens første sjanse.

VG LIVE: Rosenborg v Kristiansund minutt for minutt

Stang ut

Rosenborg fortsatte å styre kampen. Både Helland, Jevtovic og Bendtner (!) vant igjen ballen flere ganger, og kickstartet gode overgangsmuligheter høyt i banen. Nærmest kom Helland da han tuppet ballen i stanga fra 16-meter.

Kristiansunds 4-4-2-formasjon ble til tider veldig lav, og ofte mer som 4-5-1. Bortelaget kom ikke nærmere i første omgang, enn én eneste kontringsmulighet da debutant Torgil Gjertsen forsøkte seg på en «Helland». Trønderen fintet utover, gikk innover, og skjøt med venstrebeinet mot korthjørnet, men der lå allerede André Hansen og ventet.

En ekstremt spillesugen Helland fortsatte å gjøre tilværelsen vanskelig for Kristiansunds venstreback Christopher Aasbak. Etter 38 minutter gikk det fort med Helland - for fort for Aasbak - og dermed felling og straffe.

Bendtner var sikker som en dansk lord; sendte KBK-keeper McDermott én vei, og ballen den andre.

Nicklas Bendtner var sikker som en dansk lord fra straffemerket. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Ut av det blå

Starten på andre omgang var mye av det samme. Rosenborg avventende, men , med antydninger til gode overganger. Kristiansund avventende og tålmodig.

Det skulle gå nesten én time før Kristiansund fikk sin første virkelige gode sjanse. Bortelaget bestemann, debutant Torgil Gjertsen, førte ball sentralt i banen, og spilte gjennom Daouda Bamba. Spissen gjorde ingen feil alene med Rosenborg-keeperen.

Helt ut av det blå, så skapte de blå skapt spenning igjen.

– En strålende scoring, sa Kåre Ingebrigtsen om reduseringen til gjestene.

Sinna servitør

Det skulle ikke vare lenge.

Kvarteret før slutt ble kampen avgjort. Rosenborg rullet opp strålende fra høyre. Etter at ballen gikk hurtig fra Midtsjø til Vilhjálmsson og til Jevtovic, endte ballen til slutt opp hos Bendtner, som bredsidet inn fra seks meter.

I stedet for å juble for sin andre scoring for dagen, viste dansken med all tydelighet at han helst ville hatt ballen tidligere fra Jevtovic, da sistnevnte valgte å skyte selv.

Minutter etter viste Bendtner hvordan det skal gjøres, da han fintet bort en motspiller med en elegant vending, og slo gjennom Jevtovic alene med keepere. Denne gangen gjorde serberen det etter læreboka, og høstet anerkjennelse fra Bendtner.

Dermed trampeklapp fra Lerkendal-publikummet - og åtte poengs ledelse på Eliteserie-tabellen.