Bendtner-assist da Rosenborg tok årets første trofé: 2-0 over Brann

BERGEN (VG) (Brann - Rosenborg 0-2) Trønderne hentet hjem sesongens første trofé da de overlistet rødtrøyene på Brann stadion. Nicklas Bendtner fikk en assist.

– Det er deilig å starte sesongen med seier, sa Bendtner til MAX etterpå. Dansken startet ikke, men kom inn i 2.omgang.

– Vi fikk lukket kampen på et tidspunkt da vi var litt under press.

Milan Jevtovic sendte Rosenborg i ledelsen før pause, mens innbytteren Tore Reginiussen økte til 2-0 på overtid - etter Bendtners pasning.

– Det var ei lefse fra meg, men det var greit å få målet. Og Nicklas er en smarting, sa Reginiussen til MAX om Bendtner-pasningen.

– Vi spilte okay de første 25 minuttene, så ble vi lave. Jeg synes vi var gode i 2. omgang, men vi mangler det lille de har, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen.

– Vi mangler litt den siste tredjedelen.

– Jeg er veldig fornøyd, særlig med den første timen, sa kollega Kåre Ingebrigtsen.

LEDERMÅLET: Milan Jevtovic dro av Sivert Heltne Nilsen (rumpen til kamera) og skjøt via Jonas Grønner i mål etter 32 minutter. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Rosenborg-sjefen startet uten Pål André Helland, Mushaga Bakenga og Nicklas Bendtner, men det forhindret ikke at Rosenborgs «reserverekke» klarte å sette Brann-forsvaret på prøve. 32 halvsøvnige minutter tok det før trøndernes venstreving, Milan Jevtovic, åpnet ballet i Bergen.

Midtbaneeleganten Fredrik Midtsjø satt fart bak Branns bakre firer og hælklakket lekkert ballen tilbake til serberen. Han dro en kroppsfinte som sendte Sivert Heltne Nilsen i gresset og fulgte opp med å sende ballen – via Jonas Grønner – i mål til 1–0.

Vertene var heldig som slapp unna enda et baklengs i innledningen av annen omgang. Jevtovic fikk prøve seg både med hode og høyrefoten, men hjemmeyndlingen Piotr Leciejewski parerte begge forsøkene.

Byttebonanza



Da kampuret passerte timen spilt tok begge trenerne grep og satt inn tre nye spillere hver. Ingebrigtsen ga Bendtner debuten i tellende kamp. Dansken han ble akkompagnert på topp av Helland og Bakenga. Ut gikk Elbasan Rashani og Jevtotvic.

Lars Arne Nilsen satt inn Amin Nouri, Steffen Lie Skålevik og Torgeir Børven for Daniel Braaten, Deyver Vega og Jakob Orlov. Det førte til et Brann-trykk som den regjerende seriemesteren slet med å håndtere en kort periode, uten at det ga uttelling.

Gjestene la seg lavere i banen i kampens sluttfase, noe som førte til et par nesten-kontringer. Innbytter Tore Reginiussen la på til 2–0 og punkterte kampen på overtid.

– Brann hadde en fryktelig god keeper. Og det er lov, sa Kåre Ingebrigtsen om Piotr Leciejewski.

– Rosenborg var en del hakk bedre enn oss, innrømmet Fredrik Haugen på MAX-sendingen.