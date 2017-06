Bekymret etter Rosenborg-tap

HAUGESUND (VG) (FK Haugesund - Rosenborg 1-0) FKH hadde ikke scoret hjemme siden begynnelsen av april, men søndag sørget de for en svært fortjent seier over et svakt Rosenborg. Nå er RBK-treneren bekymret.

– Vi er alltid bekymrede når vi underpresterer. Vi er ikke helt vant til det, sier Kåre Ingebrigtsen til VG etter søndagens oppgjør på Vestlandet.

På de siste seks kampene har trønderne tapt to, spilt tre uavgjort og vunnet én.

– Vi var gode mot Godset, men vi har litt nye folk og det tar litt tid, så da svinger det litt, forklarer han.

Søndag var Haugesund flere ganger nærmere 2-0 enn trønderne var 1-1.

– Forklaringen er at de vil mer enn oss, spesielt innenfor 16-meteren er de tøffere. De skaper en del sjanser på innkast og de er først på andreballer. Vi står ikke opp i duellspillet og de vil mer enn oss og da fortjener de seieren, oppsummerer «Bruttern».

Tidlig kalddusj



Hjemmesvake Haugesund åpnet klart best søndag kveld. Først headet Haris Hajradinovic milimetere over etter to minutter, men det skulle bare ta et lite minutt til før vertene rystet gjestene. Filip Kiss spilte gjennom samme Hajradinovic på herlig vis, og alene med keeper gjorde bosnieren ingen feil.



Dette var de helhvites første hjemmemål siden Vålerenga gjestet Haugesund i andre serierunde.



– Vi visste Haugesund kom til å gå hardt ut. Første ballen de får spiller de inn bak oss, og det er for dårlig. Deretter er de godt organsiert og ligger bra og kjører overganger og skaper trykk på oss når de har dødballer. Det var ikke noe god start på det, men så var ikke vi så jækla gode heller, sier Ingebrigtsen.



Rosenborg klarte etter hvert å riste av seg FKHs pangstart og kom mer med i kampen. Trønderne tok over spillet, men det var vertene som hadde de feteste sjansene. Aller nærmest kom Kiss fem minutter før hvilen, men en herlig refleks-redning av André Hansen hindret nettkjenning. Få minutter etter skulle Ibrahim også få sjansen fra svært kloss hold, men igjen vartet RBKs sisteskanse opp med en feberredning.



Hjemmelaget kunne gå til pause med fullt fortjent ledelse og stående applaus fra de fremmøtte.



Rødt kort



Etter hvilen holdt Hansen igjen gjestene med i kampen da han reddet en markkryper fra Sondre Tronstad. Et kvarter før slutt burde Nicklas Bendtner utlignet for gjestene, men en ellers svak RBK-spiss headet over fra kort distanse.

Ti minutter før slutt ble RBK redusert til ti mann da Birger Meling var håpløst sent ute i en takling.



– For meg er det helt greit. Jeg skjønner det litt for han mister ballen og tror kanskje han skal nå den igjen, men alle røde kort er unødvendige, sier RBK-treneren.

Mot slutten var FKH nær ved å doble da en corner ble headet i stolperota, men også RBK var nære utligning. Likevel rant minuttene vertenes vei, og jubelen sto i taket da dommeren blåste av oppgjøret.

– Vi har vært nære tidligere å få samme prestasjon, spesielt mot Sarpsborg hjemme, men også Aalesund. Vi er godt fornøyde med mye om dagen, oppsummerer FKH-trener Eirik Horneland etter kampen.

PS: Pål André Helland måtte byttes ut med skade etter 74 minutter, men ifølge Ingebrigtsen skal det kun dreie seg om en lårhøne.