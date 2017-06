Barmen om målscorer Braaten: – Han må vi signere ny kontrakt med nå

BERGEN (VG) (Brann – Stabæk 5-0) Daniel Braaten (35) herjet da Brann nedsablet Stabæk på vei til toppen av Eliteserien. Nå ber lagkamerat Kristoffer Barmen (23) om at Brann forlenger med superveteranen.

– Han må vi bare signere ny kontrakt med nå med en gang. Nouri også, forsåvidt. De er veldig viktige spillere, og høyresiden var fantastisk i dag. De legger ned en fantastisk innsats både offensivt og defensivt, og får vi beholde de ett år til, så er det veldig viktig for oss, sier Kristoffer Barmen til VG om Braaten.

For første gang siden de faktisk tok gullet – i 2007 – er Brann øverst på Eliteserietabellen om du legger følgende premisser til grunn: At det er etter en ferdigspilt serierunde, og at vi ser bort fra første serierunde. Branns høyretriangel - Amin Nouri, Fredrik Haugen og nevnte Braaten - stod bak åpningsmålet, og leverte en strålende kamp.

Nouri har gjort det klart at han for øyeblikket ikke er interessert i å forlenge sin kontrakt med Brann, som går ut etter denne sesongen. Braaten har også kontrakt ut denne sesongen. Barmen spiller altså ballen til Branns sportssjef Rune Soltvedt, som har følgende å si når VG spør om Braatens kontrakt:

– Han har kontrakt ut sesongen. Vi har avtalt et møte. Det er vel der vi står.

– Er du redd for at lønnstaket dere har innført kan bli hemmende, og at dere som en ytterste konsekvens av det står i fare for å miste enkelte av deres beste spillere?



– Det har vært helt nødvendig for oss å justere lønnsnivået. Så har vi alltid sagt at vi har muligheten til å gjøre ting, men det er nå sånn at spillere har nå av og til utgående kontrakter, sier sportssjefen uten å virke bekymret.

– Vi har fått landet veldig mange nå, og så gjenstar noen, og så håper vi at de har lyst til å være med videre, for vi er jo i en fantastisk posisjon nå når vi er med i både Eliteserien og cupen, og når vi skal ut i Europa, sier han.

– Ingenting i Norge er gøyere enn å være med på det med Brann.



– Hvis det kommer et bud på for eksempel Nouri i løpet av sommeren, er det da noe dere må ta stilling til, eller skal alle nå bli og kjempe i Eliteserien og i Europa?

– Det er en sånn vurdering som vi må gjøre, men det vi har sagt er at vi ønsker i hvert fall ikke å svekke oss sånn som det er nå, og spillerne har i alle fall kontrakter ut dette året, så skal noe skje må det være helt uforutsette ting som skjer, eller så må det være et veldig solid bud, sier Branns sportssjef.

– Det kommer ikke til å forsvinne spillere fra oss nå uten at vi får mye penger igjen for dem i den situasjonen vi er i nå, oppsummerer Soltvedt.

Hovedpersonen selv tar det hele med sedvanlig ro.

– Vi er flere som er i samme situasjon. Vi kommer vel til å ha noen samtaler i løpet av sommeren, tenker jeg. Et par av gutta har fått i orden papirene, så får vi andre stille oss i kø, sier Braaten til VG om sin egen kontraktssituasjon.

Nilsen om gull: – Muligheten er til stede



Mot laget de kjempet med gullet om for ti år siden åpnet bergenserne som vi er blitt vant med å se dem på Stadion under Lars Arne Nilsen: Aggressive, hurtige og energiske – og med flere ballvinninger høyt på banen.

– Vi liker at supporterne ser en mulighet, og den er til stede, sier Nilsen til VG om gullsang på Brann Stadion, og sier at Brann ikke kjenner noe press.

– Men forventingene øker i Bergen og det er bare gøy det, sier Nilsen, som – på sitt nøkterne vis – kom med en klar advarsel: Brann har mye å gå på.

Braaten snytt for straffe – scoret etterpå



Daniel Braaten burde fått straffe etter bare ti minutter da Andreas Hanche-Olsen løp inn i Brann-vingen – og imponerende nok greide å legge muskelmannen i bakken – men dommer Svein Oddvar Moen blåste ikke i sin første kamp i Eliteserien siden 1. mai (på grunn av U20-VM i Sør-Korea).

Den samme duoen møttes på ny i feltet bare ti minutter senere – og da var Braaten som en brøytebil mot nysnø. Haugen, Nouri og Braaten utnyttet en pasningsfeil fra Morten Morisbak Skjønsberg, kombinerte kjapt, og foran mål knuste Braaten sin oppasser Hanche-Olsen og banket inn innlegget fra Nouri.

Da dro Store Stå på Brann stadion i gang sin egen gullrekke: «Vi vinner serien i år», «Gullet ska' hem», «Tjukk og feit og full og seriegull» og «SK Brann, serieleder» kom i rask rekkefølge og med stor kraft fra hjemmefansen.

RØD FARE: Brann var dominante mot Stabæk og vant stort. Her feirer Fredrik Haugen (nummer 8), Vito Wormgoor og Sivert Heltne Nilsen (23) 2-0-scoringen til Amin Nouri – backens aller første i Brann-trøyen. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Målfest



Brann-supporterne fikk mer å synge for. Tidvis fikk gjestene holde litt i ballen på Branns halvdel, men bare så Brann fikk hugge til på kontringer og ta Stabæk i ubalanse. Slik bølget hjemmelaget fremover i angrep etter angrep og uttellingen holdt sedvanlig Brann-klasse.

Etter Braatens åpningsmål satte Nouri inn sitt første mål i Brann-drakten, hans andre i Eliteserien totalt (det første også mot Stabæk), da han stjal ballen fra Tonny Brochmann i feltet, og dunket inn 2-0 med venstrebenet i nærmeste hjørne.

Før pause slo Brann til med et annet varemerke: Dødballene. Haugens presise høyrefot fant Bismar Acosta på bakre stolpe, og stopperen styrte enkelt inn 3-0 med hanekammen, siden Stabæk-keeper Sayouba Mandé var på bærtur.

I 2. omgang burde Tonny Brochmann redusert, men traff tverrliggeren. I motsatt felt var serielederne nådeløse. El-Hadji Ba løp en Braaten-flikket Haugen-corner i eget nett til 4-0, før Deyver Vega avsluttet denne versjonen av festspillene med å plassere 5-0 i nettet – også det på pasning fra Haugen.

Det betyr faktisk at Brann har imponerende 14 forskjellige målscorere denne Eliteseriesesongen (til sammenligning har gullutfordrer Rosenborg bare syv).

