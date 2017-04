Bakkes beskjed til Qaka: Hadde sittet på benken i Sarpsborg

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08 - Kristiansund 5-1) Kamer Qaka (22) er rivende uenig med Geir Bakke. – Jeg er bedre enn alle midtbanespillerne deres.

22 år gamle Qaka benyttet riktignok noen velvalgte anledninger til å dra av et par-tre mann på kunstgresset på sin gamle hjemmearena i Sarpsborg.

Men i 5-1-tapet mot Geir Bakkes Sarpsborg klarte ikke Kristiansunds sentrale midtbanespiller å prege oppgjøret i nevneverdig grad.

– Slik Sarpsborg er nå. Hadde Qaka gått inn på laget?

– Nei, svarer Bakke kontant på VGs med en alvorlig mine, før han utdyper videre:

– Han hadde ikke det altså. Ikke i en ellever hos oss nå, men han kunne sikkert ha kommet inn fra benken og vært et friskt pust, sier Bakke, som brukte lite tid på en Qaka-plan før kampen.

– Vi tenkte ikke på han i det hele tatt. Eller, rettere sagt, det eneste vi sa var at vi må oftest mulig rundt han, for han dekker ikke rom. Vi måtte sørge for å ha masse bevegelse rundt han, vi må utnytte rommene som er rundt han.

Saker fortsetter under kampsammendraget, hvor Jonas Lindbergs hælpasning er blant de herlige ingrediensene:

Qaka: – De er ikke i nærheten

På vei ut til oppvarming gikk en smørblid Qaka bort til flere i støtteapparatet til Sarpsborg, og utvekslet klemmer og noen ord med tidligere kjente.

I pressesonen etter kampen var 22-åringen lite snakkesalig, helt til han ble konfrontert med Bakkes uttalelser.

Da kostet Qaka på seg en latter.

– Jeg er bedre enn alle midtbanespillerne deres, svarer Qaka.



– Det tror jeg han vet også. Han er jo trener for det laget, og alle tror jo på sine egne spillere. Men jeg er sikker, jeg ser det jo i dag. De er ikke i nærheten av det jeg har.

22-åringen har fått mye oppmerksomhet i starten av sesongen for sine friske uttalelser, hvor han blant annet har uttalt at han burde være landslagsaktuell.

– Var arbeidsforholdene dine vanskelige på midten i dag?



– Det er jo ikke vanskelig. Jeg gjør mitt. Hva skal jeg si? De guttene her kjenner meg jo. De setter et hardt press på oss, sier en litt oppgitt Qaka.

– Jeg merket jo at hver gang jeg har ballen så kommer de tre mann på meg. Jeg fikk dratt av to, men å ta den tredje blir vanskelig hver gang, avslutter Qaka med et lite smil.

Rosenborgs første poengtap: Buet av Lerkendal

Bakke mener prestasjonen holder mot RBK

De smilene var det langt mellom blant Kristiansund-spillerne. I Sarpsborg-leiren var de imidlertid lett å spore. Blåtrøyene er kun poenget bak serieleder Rosenborg. Neste helg møtes lagene i Sarpsborg.

– Vi må spille på det for alt det er verdt inn mot publikummet vårt. Det er ikke så ofte Sarpsborg er i denne posisjon. Tabellen viser at det er en toppkamp, og da kaller vi det en toppkamp, sier Bakke.

Jonas Lindberg, banens beste mot Kristiansund, var forsiktig med å mene noe om hva søndagens prestasjon ville holdt til mot Rosenborg.

Bakke selv derimot, han er helt tydelig da han blir servert samme spørsmål.

– Spiller vi som vi gjør første 35 minuttene i dag mot Rosenborg, så kommer vi til å gå til pause med en ledelse mot Rosenborg. Det føler jeg meg sikker på, svarer Bakke, før han noe diplomatisk legger til:

– Samtidig så er de et så godt lag at de kan straffe oss på ting vi ikke blir straffet på i dag. Men vi kunne ha scoret flere selv også.

Sarpsborg 08 og Stabæk er nummer to og tre i Eliteserien. Her kan du se Stabæk kjøre over Tromsø: