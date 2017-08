Bakke svarer Drillo: – Kjøper ikke helt den

Sarpsborg-trener Geir Bakke mener ikke at spillestilen i norsk fotball hemmer utviklingen - i motsetning til Egil «Drillo» Olsen.

– Jeg synes det er ganske variert spill i Eliteserien med en god blanding av gjennombruddshissighet og det å bryte ned etablerte lag. Jeg er ikke enig i at spillestilen i norsk fotball forverrer oss. Den kjøper jeg ikke, sier Bakke til VG.

Han svarer på spørsmål i forbindelse med en kronikk skrevet av Drillo, der den tidligere landslagssjefen uttrykker bekymring for at han mener norsk toppfotball er «altfor ballbesittende».

«Hva har skjedd i norsk toppfotball de siste årene? Her er fremdeles troen stor på at ballbesittelse er en viktig suksessfaktor. En ballfører står ofte overfor et valg mellom å spille en sikker støtte- eller tversoverpasning til medspiller, kontra en dristig gjennombruddspasning hvor sjansen for å miste ballen er større. I Norge er frykten for å miste ballen blitt så stor at det går ut over effektiviteten», skriver Drillo blant annet i kronikken som du kan lese i sin helhet her.

– Spillerne ikke redde



Bakke har hatt Drillo som lærer tidligere, men har ikke helt det samme synet på saken som herr Olsen.

– Med Egils meritter er det veldig lett å gå høyt ut, og jeg har veldig stor respekt for fagmannen Egil. Men jeg synes norsk fotball har forandret seg mer enn han har gjort – for å si det sånn. Han har vært bekymret for gjennombruddshissigheten siden 90-tallet, sier Bakke.

– Er noen av dine spillere redde for å prøve gjennombrudd i frykt for å miste ballinnehavet?

– Nei, ingen av mine spillere er redde for det, men jeg er enig med Egil at vi må bli bedre på den gjennombruddshissige delen av spillet. Med tanke på den siste pasningen og kvalitet på løpet inn, svarer 47-åringen.

Igjen understreker Bakke sin respekt for Drillo og trekker fram noe av hans oppskrift fra oppturen på 90-tallet.

– Skal vi vinne internasjonalt er jeg enig i at vi må tilbake til noe av det vi var gode på som steinhard organisering og duellkraft. Jeg også irriterer meg grønn over hvor det har blitt av forsvarsspillerne som ville lide hver gang et angrep kom for å stoppe en sjanse, sier Bakke og trekker fram Ronny Johnsen, Henning Berg og Erland Johnsen som eksempler.

Kunstgress gir vrien stuss

Treneren for serietoeren mener fjorårets RBK-utgave hadde en bra forståelse for når man skulle gå raskeste vei til mål og når man måtte bearbeide et lag.

– Når du ser på de tre-fire beste lagene og de tre-fire dårligste lagene ser du en forskjell på måten det spiller på, som er helt naturlig. Rosenborg kunne ikke spilt gjennombruddshissig hele tiden. I fjor synes jeg de var ekstremt gode på å bryte ned lag. Ser du på de beste lagene i de beste ligaene er de veldig gode på å gjenvinne høyt og bryte ned lage på motsatt banehalvdel, mener Bakke.

Han forteller at med dagens kamper som ofte går på kunstgress er det vanskeligere å få til de gode pasningene i rom fordi banene vannes og ballen får en veldig rask stuss.

– «Kunstgressgenerasjonen» gjør at vi har fått noen lette, tekniske gode spillere og spiller litt annerledes. Vi har trengt å bli bedre på å spille ball også og det er flere veier til Rom, men det gjelder å finne variasjon av å utnytte ubalanse og bryte ned et lag, sier Bakke.

– Kvalitet på spillere avgjør

Lillestrøm-trener Arne Erlandsen har i perioder fått kritikk for at hans spillestil er utdatert. Foreløpig har klubben fått resultater under hans ledelse.

– Det som er viktig, er at vi har noen prinsipper vi ønsker å få frem i spillet vårt både offensivt og defensivt. Når motstanderen er i ubalanse, ønsker vi å utnytte det. Målgruppens ferdigheter der og da har en innvirkning på hvordan vi ønsker å gjennomføre våre virkemidler. Kvaliteten på spillerne avgjør hvordan man spiller, sier Erlandsen til VG.

Den erfarne treneren mener Drillo får for liten respekt uansett.

– Drillo har fått et ufortjent negativt rykte i Norge, for «Drillo-stil» er ikke synonymt med noe positivt hos mange her i Norge – kanskje for mange, sier Erlandsen som er glad for en debatt.

– Det er fint at man diskuterer fotball. Det kommer man til å gjøre rundt om i verden hele tiden. Men jeg tror spillestil blir diskutert mer i Norge enn i andre land. Det er fordi Drillo, gjennom sin ordbruk, klarte å få vanlige folk til å skjønne hva han mente. Der har han vært flink, uttaler Erlandsen.