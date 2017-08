Bakke raste mot dommeren da Kristiansund utlignet på overtid

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund – Sarpsborg 2-2) Akkurat da det virket som om Krepin Diatta (18) hadde spilt Sarpsborg til en råsterk trepoenger, dukket innbytter Jean Mendy opp og presset inn utligningen.

Det fikk trener Geir Bakke til å tenne mot dommerne – etter at han mente at de hadde oversett iallfall to innkast til Sarpsborg i de dramatiske sluttminuttene. Da sendte kampleder Rohit Saggi treneren på tribunen.

– Jeg blir irritert for at vi skal ha to innkast vi ikke får. Da vinner vi kampen. Det er ikke vi som frarøver oss selv to poeng i dag. Det er på en måte at folk ikke følger med, sier Geir Bakke til VG.

– Alltid hektisk



I møtet med klubben han trente i 2012 og 2013, lå Bakkes Sarpsborg først under 0-1, akkurat som de gjorde hjemme mot Haugesund sist, og historien gjentok seg på flere vis: Sarpsborg kom tilbake i 2. omgang etter å ha ligget under ved pause og scoret to ganger.



Men fire minutter på overtid scoret Jean Mendy sitt åttende Eliteseriemål for sesongen da Sigurd Rosted ikke klarte å klarere skikkelig – og keeper Anders Kristiansen akkurat var for sent ute da Mendy avsluttet til 2-2.



– Det blir alltid hektisk i en sluttfase av en kamp. Det er mange situasjoner og dommerne har en utfordring når det tetter seg. Jeg er stolt over måten vi agerer på. De bruker lang tid på frispark og innkast. Vi klarer å sette opp noen situasjoner der det blir avgjørende, sier Kristiansund-trener Christian Michelsen til VG om Bakkes innkastirritasjon.

KBK har fortsatt ikke tapt hjemme siden seriepremieren mot Molde. Det ble uavgjort – nær sagt som vanlig på Kristiansund stadion (for femte gang på rad).

Ufint spillevær



Det var iskaldt, det blåste, det regnet – og aggressive Kristiansund-spillere vasset i sjanser i 1. omgang. Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen reddet to av forsøkene, begge fra Daoudo Bamba, men måtte kapitulere etter en frisparksituasjon.

Da hadde dommeren blåst av Sarpsborg-stopper Sigurd Rosted i en duell med Bamba, og Jonas Rønningen gjorde seg klar.

Han traff muren på første forsøk med høyrefoten, men snappet opp returen selv og dundret inn 1-0 på en halvvolley med det andre benet – og Kristiansund var bokstavelig talt i medvind.

Muligens var det fordel å spille i den retningen, for det var et betydelig mer påskrudd Sarpsborg-lag som kom på banen til 2. omgang. Salgsobjektet Anders Trondsen (22) tok tak i spillet, Ole Jørgen Halvorsen spilte strålende og hjemmelaget ble trykket bakover.

Dominant Diatta



Også har Sarpsborg Krepin Diatta. Etter 61 minutter skaffet den senegalesiske 1999-modellen seg tid og plass ved å gå av to mann på venstresiden og siktet mot Sarpsborg-toppscorer Patrick Mortensen.

Perfekt posisjonert foran goalen styrte dansken inn sitt niende seriemål for sesongen til 1-1 for Sarpsborg. Klubbens nye spisspar var ikke ferdig med å kombinere:

14 minutter senere flikket Mortensen til afrikaneren som med sine «svevende» steg førte ballen inn i 16-meteren. Avslutningen gikk via et Kristiansund-ben og suste rett utenfor til corner.

Han fikk en ny sjanse noen minutter senere. Sarpsborgs Ole Jørgen Halvorsen slo inn med venstrefoten og Diatta styrte inn 2-1 med hodet. Ledelsen holdt til fire minutter på overtid da Mendy altså scoret for Kristiansund.