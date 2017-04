SARPSBORG/OSLO (VG) Han var Daniel Nannskogs favoritt på Stabæks andrelag i 2012. Fem år senere er Anders Trondsen (22) i storform for Eliteseriens serieleder.

Med fire målgivende og en scoring på de tre første kampene, har 22-åringen fra Lillehammer allerede mer enn doblet antall målpoeng sammenlignet med fjorårssesongen.

– Jeg vet at vi er gode på dødball , så jeg får jo noe gratis der. Patrick er god i boks, så da er det bare å treffe ham. Jeg vet som regel hvor Patrick vil ha ballen. sier en ydmyk Trondsen da VG møter han på Sarpsborg stadion etter mandagstreningen.

Der er serielederne fra Østfold i gang med oppkjøringen inn mot fjerde serierunde. Da venter Stabæk på Nadderud.

Sett denne? Sarpsborgs stoppertalent har Bekhterevs sykdom

Saken fortsetter under videoen

– Litt på kollisjonskurs



Trondsen kaller fjoråret for en liten «down-periode» hva gjelder målgpoeng for blåtrøyene, og Sarpsborg-trener Geir Bakke uttalte etter 3-0-seieren over Viking at «Trondsen gjør egentlig for lite av alt».

– Ut i fra ferdighetsregisteret hans, så scorer han for få mål. Han hadde også litt for få målgivende i fjor, men det var jo bra året før, sier Bakke til VG mandag.

Det hører med til historien at Trondsen leverte hele ni målgivende og en scoring i 2015-sesongen.

– Det vi har pratet om er at han ikke skal bli en omstendelig spiller, selv om han kanskje har lyst til å være det selv.

– Hva mener du med det?

– Han har et indre bilde av hvordan han mener Trondsen skal se ut, så kan det hende at jeg synes at han skal se litt annerledes ut. Vi har kanskje vært litt på kollisjonskurs der. Han skal være en drivende spiller som drar seg gjennom ledd, påpeker Bakke, som har brukt Trondsen som en slags innoverkant i starten av sesongen.

– Jeg er jo god med ball, og det vel det han vil se. At jeg ikke bare styrer spillet på midten og hjelper de bak der med å spille seg ut, sier Trondsen, som utdyper hvilken Trondsen han mener Bakke ønsker å se:

– Det er vel en som kan være med i det offensive, dra forbi spillere og bruke tempoet mitt.

Trondsen sier at han håper å spille mer sentralt i banen utover i sesongen.

– Når han spiller på kant så tvinges han til å gjøre mer av de tingene jeg ønsker, men han kommer nok til å spille mer inne sentralt etter hvert, sier treneren, som er nøye med å påpeke en ting:

– Det eksisterer ingen kamp mellom oss. Tom Freddy (Aune, assistenttrener), Anders og jeg diskuterer fornuftig, men vi har nok vært litt uenige også.

Se også: Deila trekker gullpraten etter sjokktap

Nannskog: – En deilig venstrefot

Trondsen dro til Sarpsborg 08 fra Stabæk før 2015-sesongen. Som 17-åring på Stabæk 2 hadde han tidligere spydspiss Daniel Nannskog som trener.

– Han var en favorittspiller for meg i det Stabæk 2-laget. Han kom til oss mens jeg var der, og jeg likte ham med en gang. Han hadde en deilig venstrefot, minnes Nannskog, som blir oppriktig glad av å høre om Trondsens gode start på 2017-sesongen.

– Det er herlig å høre. Det er en god gutt, og det overrasker meg ikke. Det var noe spesielt med ham. Han var en ydmyk og fin «kille», spesielt den venstrefoten hans, gjentar Nannskog.

Saken fortsetter under videoen med Trondsens reaksjon på Nannskog-rosen:

– Ja, det er moro å høre. Jeg visste jo at han var glad i den venstrefoten min. Han har jo litt peiling på fotball og, smiler Trondsen da VG viderebringer Nannskogs lille hyllest.

Nå venter nettopp gamleklubben Stabæk i neste serierunde for Sarpsborg 08.

– Det er kjedelig å tape for Stabæk når jeg har spilt der før, sier Trondsen, som innrømmer at det er spesielt å møte sin tidligere arbeidsgiver.

– Det er alltid litt spesielt. Jeg hadde noen veldig fine år der, det er på en måte de som har gjort meg til den spilleren jeg er. Ikke noe vondt å si om Stabæk, selv om det var litt tungt det siste året der.

Sportssjef i Sarpsborg 08, Thomas Berntsen, om Trondsen-interesse fra utlandet: