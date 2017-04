Avstanden er ikke enorm

ANALYSE: (Rosenborg-Molde 2-1) Etter 10 minutter på Lerkendal så det ut som to lag fra to forskjellige divisjoner. Men resten av kampen viste mer av det reelle styrkeforholdet mellom Rosenborg og Molde akkurat nå.

Presset på klubbenes to lederfigurer er av litt forskjellig art: Det forventes snart at Rosenborg vinner alle kampene, og det er det presset Kåre Ingebrigtsen må leve med.

Bakgrunn: Rosenborg slo Molde etter drømmeåpning

Seks poeng - middels spill

Ole Gunnar Solskjær har et litt annet press på seg, og for første gang siden han overtok Molde første gang i 2011 forventes det at han har klar fremgang med laget sitt. 24 poeng bak RBK i fjor, forlanges det nærmest at avstanden kuttes ganske kraftig.

Ingen forventer seriegull av Solskjærs mannskap, men det bør være stor fremgang fra 2016 hvis klubbens ledelse, og han selv, skal være fornøyde.

Og Solskjær, mer fornøyd med poengene enn spillet i de to første kampene, så en mulighet til å to poeng på Lerkendal lørdag kveld.

Marginer

I VGs analyse av Rosenborg før sesongen, pekte vi på at det kan/vil ta tid å få spilt inn såpass mange nye spillere, at det kan ta litt tid før spillet «sitter» - og at det derfor var logisk at ikke RBK ville bli like suverene i 2017 som i 2016.

De to første serierundene, resultatmessig, tydet på at VG tok feil der. Men ser du litt grundigere på det som skjedde, så handlet 3-0 mot både Odd og Sandefjord litt om marginer også.

* Mot Odd hadde ikke Rosenborg en eneste sjanse, og så ganske frustrerte ut før Nicklas Bendtner headet inn 1-0 etter 57 minutter.

Da et bisart selvmål doblet RBK-ledelsen før folk hadde fått fordøyd 1-0, var mer flaks enn en god prestasjon. Og på 2-0 til RBK så hadde trønderne full kontroll. 3-0 var – til slutt – et helt greit resultat, selv om Odd virket å være nærmere scoring på 0-0 etter nesten en time.

* Mot Sandefjord sto det 0-0 til pause og til hjemmelaget fikk en mann utvist, totalt unødvendig og veldig ødeleggende for Sandefjord. Da scoret Rosenborg tre ganger i 2. omgang, og såpass mye bedre enn et potensielt bunnlag med 10 mann skal Kåre Ingebrigtsens mannskap være.

Taktikk-bom

Mot Molde lørdag kveld skjedde to ting: Ole Gunnar Solskjær satset på å overbefolke midtbanen (4-5-1) og bruke en midtstopper som venstreback mot Pål André Helland. Den planen gikk i vasken før det var gått 10 minutter, løpt i stykker av Milan Jevtovic og Fredrik Midtsjø.

Det så rett og slett ut som Molde er like svake som de, spillemessig, i store deler av de to første kampene, har vært.

Men reduseringen etter 21 minutter, da RBK jobbet for en slags punktering av kampen, ved et selvmål av Nicklas Bendtner, gjorde at det absolutt var kamp igjen. Og introduksjonen av Björn Bergmann Sigurdarson på topp med Fredrik Brustad, førte til et annet kampbilde.

Oppfinnsomt oppsett?

Molde skapte nok til å utligne, både Sigurdarson og Brustad hadde store sjanser, men de klarte det ikke. Brustad var nærmest, da headingen hans traff stolpen. Men 2. omgangen var positiv, og den var Moldes beste omgang denne sesongen.

På de tre førsteserierundene har Rosenborg slått begge de lagene som regnes som lagets største utfordrere, Odd og Molde.

Det hadde nok vært mulig for Norges Fotballforbund å lage et oppsett som sparte noen av toppkampene til senere i sesongen, spesielt med tanke på matching til kvalik i Europa.

Men Rosenborg har tatt imot det de har fått så langt, scoret åtte mål, ni poeng – og kun Nicklas Bendtner har klart å score MOT Rosenborg så langt.

Så ingen ting tyder på noe annet enn at Rosenborg er på god vei mot seriegull nummer 25.