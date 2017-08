Mens Rosenborg avviser kvinnesatsing og Brann ikke har tenkt tanken ennå, har Haugesund vært i samtaler med Norges nest beste kvinnelag.

I Norge tilhører det sjeldenhetene at de store herreklubbene også har kvinnelag på elitenivå, med Stabæk, Vålerenga og langt på vei Lillestrøm som de hederlige unntakene i Toppserien.

Men får Avaldsnes det som de vil, kan det komme enda ett.

INVITERER: Avaldsnes-styreleder Arne Utvik. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

I mars inviterte Norges nest beste kvinnelag de siste årene naboene i FK Haugesund på besøk for å diskutere muligheten for at de kan bli en del av FKH-systemet.

Styrelederen i Avaldsnes Kvinner Elite, Arne Utvik, mener det er uunngåelig at den den europeiske utviklingen også når Norge.

– Det er begrenset hva slag markedsmuligheter som ligger i Eliteserien. De må finne andre veier å hente inn inntekter, sier han.

FKH: – For tidlig å si noe

For FK Haugesund mener han én av de veiene er å integrere Avaldsnes inn i organisasjonen. Klubben skal skille ut elitesatsingen i et eget aksjeselskap, som det første kvinnlaget i Norge. Det tror Utvik vil gjøre det enklere og ryddigere om det hele skulle bli realitet.

En fusjon vil gi både herrelaget og kvinnelaget store fordeler, tror Utvik.

– Ja, selvfølgelig er det positivt. Man får en større komptanse inn på kvinnesiden på det sportslige, medisinsken og i administrasjonen, og herrene får nye inntektskilder, sier han.

Men før Haugesund skal kunne få et elitelag for kvinner, må klubben si ja til Avaldsnes.

FKH-styreleder Leiv Helge Kaldheim bekrefter at de ble invitert på et møte av Avaldsnes tidligere i år, men stort lenger har ikke prosessen kommet.

– Det er for tidlig å si noe om dette nå. Om det er realistisk å ta dem inn under FKH får fremtiden vise. Det er ikke til å legge skjul på at mange steiner må snus før en kommer så langt, sier han til VG.

Ikke-tema i Trondheim - vurderes i Bergen

I Trondheim går det ikke mot noen fellessatsing med det første. Rosenborg-styreleder Ivar Koteng har gjørt det klart at de «driver med herrefotball», mens det ikke har vært noe tema i toppserieklubben Trondheims-Ørn.

IKKE SOLGT: FKH-styreleder Leiv Helge Kaldheim. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

De konsentrere seg nå om å få til et bra anlegg og miljø for kvinnefotball, forteller daglig leder Karen Pettersen til VG.

Det er heller ikke noe tema for Brann.

– Vi hverken utreder eller vurderer det og konsentrerer oss om herrelaget og utviklingsavdelingen, har daglig leder Vibeke Johannesen sagt til Aftenposten.

Dørene på Brann stadion er likevel åpne om noen av klubbene i nærheten ønsker å diskutere muligheten.

Det kan det hende Arna-Bjørnar ønsker.

– Diskusjonen har kommet opp, og vi har snakket litt om at fremtiden kanskje ligger der, sier lederen for klubbens elitekvinner, Siv Lekven, til VG.

Der er uansett mange ting som må veies opp før de kommer så lang. For det første må Brann ønske det, og så må de være sikre på at de ikke vil bli bli avspist med en liten rolle i skyggen av herrene.

– Men de går jo den veien i en del andre lad, så det er ikke umulig at det kan være fornuftig, sier hun.

Stabæk tror resten kommer etter

Mens Stabæk-herrene har vær opp og ned i de to øverste divisjonene, har klubbens kvinnelag vært stabile i toppen siden de overtok Askers lisens i Toppserien i 2009.

Sportslig leder for Stabæk Kvinner, Richard Jansen, er ikke i tvil om at både herrene og kvinnene har tjent på å være i samme klubb.

Han tror også Norge kommer til å følge den europeiske trenden, og at flere toppklubber på herresiden kommer til å få kvinnelag på høyt nivå.

– Men det er en lang vei å gå, sier han.

To ting kan fremskynde prosessen, mener han: Enten at fotballpresident Terje Svendsen setter makt bak ordene til Aftenposten og jobber for at kvinnesatsing blir et lisenskrav til eliteserieklubbene, eller at Rosenborg går foran.

– For Rosenborg er det realistisk å vinne Champions League, men med et kvinnelag. Med deres ressurser har de mulighet til å få Norges beste lag. Det koster ikke mye mer enn det koster å hente Nicklas Bendtner, sier han.

Men han tviler på at dét skjer.

– Jeg forstår ikke skepsisen, men jeg hadde ikke ventet annet av Rosenborg. Jeg oppfattet dem som ekstremt reaksjonære, sier Stabæk-sjefen.

