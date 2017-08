AMSTERDAM (VG) Han herjet som rask og dribleglad ving i Arsenal og Barcelona. Nå ser Ajax-direktør Marc Overmaars mye av seg selv i nysigneringen Dennis Tørset Johnsen (19).

Foran kveldens møte med Rosenborg ble VG invitert inn i klubblokalene der den unge trønderen skrev under på kontrakten (fire år med opsjon på et femte) med den nederlandske fotballgiganten. Ajax betaler Heerenveen hele 22 millioner kroner (2,4 millioner euro) for den lynraske 19-åringen – som har gått litt under radaren på mange i Fotball-Norge.

– Vanskelig å si nei

Kanskje ikke så rart at en stolt pappa Tor Gunnar Johnsen, tidligere Rosenborg-spiller og cupmester med Molde og Odd, ville forevige øyeblikket med kameraet på mobiltelefonen.

– Når Ajax kommer og vil ha deg, så er det vanskelig å si nei. Det er en veldig stor klubb. Jeg ville ta utfordringen. Jeg tror det kan bli bra etter hvert, selv om jeg må vente litt lenger på å få Eredivisie-debut med Ajax, sier Dennis Tørset Johnsen.

Marc Overmars er hyggeligheten selv, og inviterer VG med inn på kontoret for en prat etter fotoseansen.

Med et smil spør vi om han husker kvelden i Rotterdam i 1993, der han snurret rundt med en svimmel Stig Inge Bjørnebye (nå sportssjef i Rosenborg) i kampen som utrolig nok endte 0-0.

– Nei, svarer Overmars.

Med 86 landskamper for Nederland mellom 1993 og 2004 har han nok en del andre øyeblikk som er mer minneverdige.

Sportsdirektøren blir langt mer snakkesalig når vi spør om Dennis Tørset Johnsen. Selv om 19-åringen kostet mye penger, er planen at han skal gå Ajax-skolen gjennom andrelaget i starten. Men Overmars tror nordmannen vil få spilletid allerede denne sesongen.

– Jeg er ganske sikker på at han kommer til å få noen minutter. Men i Ajax er det stor konkurranse. Du må være tålmodig. Du trenger tid. Trene godt, jobbe hardt. Da vil sjansen komme. Han er en viktig signering. Vi betalte ganske store penger for en spiller som hadde ett år igjen av kontrakten. Men for oss var det mer viktig å få ham nå enn å vente, sier mannen som ble tidenes dyreste nederlender da Barcelona kjøpte ham fra Arsenal for 25 millioner pund i 2000.

20 ÅR SIDEN: Arsene Wenger hentet Marc Overmars (t.h) og Emmanuel Petit til Arsenal før 1997/98-sesongen. Begge ble store suksesser. Foto: Adrian Dennis , AFP

– Som tidligere ving: Ser du noe av deg selv i Dennis?

– Nja. Selvfølgeølig, farten hans er fantastisk, men han er også ganske teknisk. Vi er ulike spillere. Men jeg kan allerede prate med Dennis om ting jeg ser ved ham som jeg kjenner meg igjen i. Det kan hjelpe ham litt. Detaljer er viktig. Vi jobber veldig individuelt med spillerne i Ajax. For alle personer er ulike.

– Tror du Rosenborg angrer på at de ikke tok bedre vare på ham?

– Ja, men det er vanskelig. Vi mister spillere til Manchester United, Chelsea og Arsenal. Rosenborg vil også miste spillere til andre klubber. Det er sånn fotballen er blitt. Når vi kjøper Kasper Dolberg for relativt lite penger, så er det viktig at du alltid gir noen prosenter av videresalg til klubben du henter talenter fra. De rike klubbene kan ikke bare stjele fra de små og fattige klubbene. Selv om vi betaler lite for en overgang, så får klubbene en bonus hvis han i fremtiden blir solgt videre for mye. Og det er bra. Det er slikt som holder systemet i gang, mener Overmars.

Følte ikke han ble satset på i RBK

Paradoksalt nok skrev Dennis Tørset Johnsen under Ajax-avtalen dagen før gamleklubben spiller for en Europa League-plass på mektige Amsterdam Arena. Trønderen følte aldri at han ble satset på i Rosenborg da han reiste på prøvespill i Heerenveen. Og ble der.

For to år siden flyttet han til treskolandet, 17 år gammel. Uten å ha spilt en eneste U-landskamp for Norge.

– Det er ikke sikkert han hadde vært med i troppen til Rosenborg til denne kampen uansett. Dennis må nesten svare på det, men jeg føler ikke at han ble satset på i Rosenborg. Holdningen var at de hadde mange på Salmar-akademiet som var bedre. Han var blant annet på benken i cupfinalen for G16-lag. Nå signerer han for Ajax, sier pappa Johnsen.

– Ja, jeg følte det sånn. Jeg ble sendt på prøvespill i Heerenveen uten at jeg hadde kontrakt i Rosenborg. De var ikke noe bekymret for at jeg skulle gjøre det så bra at jeg kom til å bli snappet opp av Heerenveen. De ser på fotball på en litt annen måte i Rosenborg enn i Nederland. Med tanke på utvikling av spillere og potensial. Men de ser kanskje at de må begynne å følge med litt bedre. Det var riktig å dra, tror jeg, sier Dennis Tørset Johnsen.

– Var det vanskelig å forlate Martin Ødegaard og Morten Thorsby i Heerenveen?

– Det var litt vanskelig, faktisk. Det var greit å ha noen der som du kan snakke norsk med. Men du må litt ut av komfortsonen i blant. Det kommer bare bra ting ut av dette, tror jeg. Utgangspunktet mitt er å spille for «Young Ajax» denne sesongen. Det blir bare en bonus hvis det blir spilletid den første sesongen.

TALENTET SOM GLAPP: Kåre Ingebrigtsen var borte og hilste på Dennis Tørset Johnsen før onsdagens Rosenborg-trening på Amsterdam Arena. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

En kneskade satte en bremser på utviklingen i Heerenveen, men det siste året har han skutt frem som en rakett. Ajax satt ikke stille i båten.

– Det startet med han var veldig god i fjor høst borte mot Ajax. Han herjet litt mot backen sin i den kampen. Så har de fulgt med etterpå. Det ballet på seg da han begynte å gjøre det bra i Heerenveen. Så kom tilbudet, sier pappa, som også tok agentansvaret og forhandlet frem den personlige avtalen.

– Vi har egentlig tatt valget sammen, men det var jeg som hadde siste ordet.

– Vi hører jo på Dennis, og støtter ham i valget han tar, sier mamma Monika.

– Han hadde mest sannsynlig fått en tidligere debut på A-laget til Heerenveen, men Ajax er en helt annen divisjon i forhold til klubb, fasiliteter, trening og akademi. Ikke minst får han spille på et lag som styrer kampene sine. Det var det viktigste for meg. Han er en spiller som trenger å få ballen ofte på vingen. Da er han god. I Ajax får han det, sier pappa.

Det er bare å se seg rundt på mektige Amsterdam Arena, så blir familien minnet på hvilken stolt klubb eldstesønnen har kommet til. Ajax har i snart 50 år hatt en sterk tradisjon for å utvikle verdensstjerner.

– Det er ikke viktig å være best som ung spiller. Det viktige er den som tar de største stegene. Dennis har tatt store steg de siste seks månedene. Det kunne du se i sesongoppkjøringen. Jeg har sett mange 15- og 16-åringer som var de største talentene i Nederland, men som aldri spilte profesjonell fotball. Jeg kan alltid sammenligne med meg selv. Jeg var aldri på U-landslagene da jeg var 15, 16 eller 17. Det handler mer om hvilke kvaliteter en spiller har, og hvordan han kan utvikle seg, sier Marc Overmars.

– Det er en perfekt skole for offensive talenter. I Norge tror jeg ikke vi jobber like godt med dem. Det blir mye fysikk og taktikk, sier Tor Gunnar Johnsen.

Foreløpig har Dennis Tørset Johnsen kun fått to U18-landskamper med flagget på brystet.

– Jeg fikk beskjed om at jeg var for dårlig defensivt. Men det å ligge i «ramma» i 4-5-1 er ikke helt min stil.

– Hvem sa det?

– Eirik Horneland (som nå trener Haugesund). Det var en fin trener, det, men de spiller ikke den typen fotball jeg liker. Det å ligge i «ramma» og skyve frem og tilbake passer ikke meg.

Liker ikke norsk fotball

I går kveld fulgte han Rosenborgs gjennomkjøring foran Europa League-kvalifiseringen mot Ajax. Hjemmelaget, som kom til finalen i turneringen sist sesong, er naturlig nok store favoritter.

DRØM I OPPFYLLELSE: Dennis Tørset Johnsen (19) skrev i går under på en fireårskontrakt, der Ajax har opsjon på ytterligere ett år. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Jeg har null aning, men jeg tipper vel at Ajax tar det, sier Dennis Tørset Johnsen.

– Jeg tror Ajax vinner 1-0 eller 2-0. Men jeg tror ikke det blir overkjøring, mener Tor Gunnar Johnsen.

– Nei, nei. Jeg sier ikke at Rosenborg er dårlig, men jeg har bare ikke fulgt med… Det har liksom ikke vært min greie, sier sønnen, som faktisk aldri har vært til stede på en eneste kamp i Eliteserien.

Den unge trønderen har ikke engang vært på Lerkendal for å se Rosenborg spille.

– Jeg hadde sesongkort i Rosenborg, men jeg tror jeg aldri vært på kamp. Det er bare ikke min fotball. Jeg har ikke vært noen fan av norsk fotball generelt.

Tor Gunnar Johnsen bryter inn:

– Du har heller aldri sett en landskamp heller, du. Du synes det er SÅ kjedelig…

– Jeg elsker å se Barcelona, og nederlandsk fotball liker jeg godt, men på A-landslaget er det jo ikke noen fin fotball.

– Du har gått litt under radaren i Norge?

– Det er helt greit, det. Det blir kanskje nok oppstyr etter hvert, men det har vært rolig frem til nå i hvert fall, sier Ajax-proffen.

RBK-Kåre: - Alltid noen som går andre veier

Kåre Ingebrigtsen tror ikke Rosenborg kunne ha gjort så mye annet for å beholde Dennis Tørset Johnsen (19) på Lerkendal.

– Sånn er jo fotballen. Det er alltid noen som går andre veier enn via den normale veien. Det var vel lagt en plan for at han skulle til utlandet ganske tidlig. De har fulgt den, gjort mye riktig, og truffet. Det eneste vi kan gjøre er å ønske gutten lykke til, sier Rosenborg-treneren til VG.

Før han muntert legger til:

– Så kan vi håpe at han ikke lykkes helt, slik at han kommer hjem til Rosenborg.

Han svarer slik på kritikken fra Johnsen-familien som går på at Dennis Tørset Johnsen føler at han ikke ble satset på i Rosenborg:

– Det er vanskelig for meg å svare på, for det var før min tid i klubben. Men vi må definitivt se oss selv i speilet når en slik type forsvinner fra oss. Hva kan vi gjøre bedre? Det hadde vært langt bedre for oss at han hadde gått fra oss og til Ajax.

At det i øyeblikket er tynt med unge trøndere som banker knallhardt på A-lagsdøren er noe Ingebrigtsen slett ikke er fornøyd med.

– De siste årene er nåløyet blitt trangere, og listen høyere, for å spille på Rosenborg. Etterveksten nå er litt tynnere enn den har vært. Så har vi noen 15-, 16- og 17-åringer som er veldig spennende. Vi er ikke bekymret. Vi ønsker så mange trøndere som mulig i A-lagstroppen. Men de må være gode nok, sier Ingebrigtsen.

