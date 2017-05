Aron Sigurdarson ødela Rosenborgs planlagte festaften

Stabæk-Njie kaller Rosenborg et «guttelag»

NADDERUD (VG) (Stabæk – Rosenborg 0-0) Nicklas Bendtner (29) gikk rett i bussen uten å ville la seg intervjue etter at Stabæk hadde RBK på gyngende grunn. Moussa Njie (21) følte at han spilte mot et «guttelag».