Arbeidsløs Ijeh fortviler: – Jeg lever, men er også død

Peter Ijeh (40) banket inn mål i norsk og svensk fotball for Viking og Malmö, men nå fortviler den tidligere spissen over at han ingen vil ha ham som trener.

Arbeidsledighet, økonomiske problemer og sykdom har preget livet til Ijeh etter at han la opp i 2012. Mannen som reddet Viking fra nedrykk i 2006 med fire scoringer mot Brann, har slitt tungt etter karrieren.

– Jeg lever, men jeg er også død. Jeg er som et dødt spøkelse som fortsetter å gå. Hver gang jeg er ute i byen sier folk «se på ham, der er han». Og det er ikke positivt ment, sier en fortvilet Ijeh til Göteborgs-Posten.

Mannen med én landskamp for Nigeria fylte 40 år for to dager siden. Han har tatt trenerutdannelse, men sliter voldsomt med å få jobb.

– Fotball er min passion – jeg vil hjelpe neste generasjon, sier han.

Han tror at skattetrøbbelet han fikk som spiller i IFK Göteborg er årsaken til mange av problemene. Han kom til Viking i 2006, og et år senere måtte han i svensk rett som følge av skatterotet i sin gamle klubb.

– Skatteproblemene ga meg virkelig problemer for resten av karrieren. Ingen klubb vil signere en spiller som har skatteproblemer. Ingen, sier Ijeh som bor like utenfor Göteborg.

Alle hans tre barn spiller i klubben.

– Fortsatt er klubber redde for mine fremstøt. Jeg forstår ikke hvorfor de ikke svarer, jeg ser ingen grunn til det. Jeg gjorde ingen feil. Jeg har betalt prisen, og det gjør jeg fortsatt. Det er patetisk, sier Ijeh.

Reddet Viking fra nedrykk



Han spilte i Viking fra 2006 til 2009. Da klubben virkelig sto i fare for å rykke ned i 2006-sesongen, så ble Ijeh en nøkkelmann. I hjemmekampen mot Brann satte han inn fire scoringer i 5-0-oppgjøret. Sesongen etter ble han Vikings toppscorer med 18 mål, og han ble værende i Stavanger til kontrakten gikk ut etter 2009-sesongen.

KJEMPEKAMPEN: Peter Ijeh og Tom Nordlie jubler etter 5-0-seieren mot Brann i november 2006. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Ijeh huskes også fra tiden i Viking for flere kontroversielle episoder. Han anklaget blant annet Kristofer Hæstad for rasisme i en kamp mot Start.

Han spilte til sammen tre sesonger i svenske Syrianska og GAIS før karrieren var over i 2012. Da fikk han store helseproblemer, og ble diagnostisert med astma. Han fikk store problemer med å puste og prate.

– Jeg kunne ikke gå ut, og måtte ta det veldig rolig. Jeg ville ikke risikere å gi familien min panikk. Nå kan jeg endelig gå fritt og gjøre ting igjen, det er bedre nå, sier Ijeh.