Appiah om Viking-smellen: – Det er tungt å svelge

STAVANGER (VG) (Viking – Sandefjord 0-2) Etter å ha nedsablet Odd med 3–0 og spilt uavgjort mot Brann i Bergen, var det optimisme i Stavanger. Helt til søndag kveld.

For Viking har slitt med å få publikum til stadion etter det som var en historisk dårlig sesongstart.

Etter tre gode forestillinger mot nevnte Rosenborg, Odd og Brann så ut til å ta en ny hjemmeseier i land da de dominerte første omgang mot Sandefjord søndag. Likevel slet de med å produsere de store sjansene, og få uttelling på det som ble farlig.

I andre omgang ble de hardt straffet av Eliteseriens tredje mest effektive lag som scoret to kjappe og sørget for at alle poengene ble med til Vestfold.

– Vi er ikke skarpe nok, har ikke nok energi og blir fantasiløse. Det var en trist forestilling, oppsummerer Kwesi Appiah overfor VG.

Ny nedtur: Etter fire kamper uten seier hadde Ian Burchnall en tung jobb i begynnelsen av sesongen. Nå må briten igjen få Viking ut av sumpen. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Sesongbeste



Spissen nøt sesongens beste oppmøte fra publikum på Viking stadion. 7261 fremmøtte så hjemmelagets tidvis gode spill i solskinnet og et Viking som var i ferd med å skape ny fotball-entusiasme i byen.

Nå frykter Appiah at flere av de fremmøtte ikke vil komme tilbake.

– Det er tøft å se laget ditt prestere slik når du endelig har kommet på kamp. Nå har vi hatt tre gode kamper, men går ut på banen mot Sandefjord som et helt annet lag. Det er tungt å svelge, sier han.

Viking-trener Ian Burchnall syns det er vanskelig å forklare hvorfor laget hans ikke var gode nok. Ingen var i tvil om hva briten syns om laget forestilling mot Sandefjord, da hudflettingen av egne spillere hørtes langt ut i korridoren på Viking stadion.

Deretter avga Viking-treneren noen få intervjuer før han forsvant usedvanlig raskt i dusjen.

– Jeg er sikker på at publikum er med oss videre. Alle vet at det er tunge tider i klubben, og det vil bli både oppturer og nedturer her i år. Jeg tror likevel ikke at publikum viser oss ryggen, sier Burchnall til VG.

Kritisk til egne spillere



34-åringen mener laget hans ble for utålmodige i en «annerledes» rolle.

– Dette er første kampen på en stund hvor folk forventer at vi skal vinne. Det gjør at spillerne prøver å avgjøre kampen for tidlig og etterlater store rom bakover slik at Sandefjord får sjanser i andre omgang, sier han.

– Samtidig føler jeg kanskje noen av spillerne gjemmer seg litt når det blir tøft utpå der. Vi kunne stått mye tøffere opp mot, forteller han.

Med seier kunne Viking gått forbi Sandefjord på tabellen, men etter syv serierunder er fasiten at siddisene ligger helt sist i Eliteserien med fire fattige poeng. For Sandefjords del ble det tre svært viktige poeng i det som er spådd til å bli en kamp for å overleve. Lars Bohinens menn ligger nå på åttendeplass med ti poeng på syv kamper.

