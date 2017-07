Amang reddet Molde-seier på overtid - så ble han utvist

(Molde – Viking 3–2) For sjette gang denne sesongen tapte bunnlaget Viking poeng i sluttminuttene.

– Den beste omgangen vi har hatt i år, sa Molde-trener Ole Gunnar Solskjær til Eurosport i pausen hjemme mot Viking.

Da hadde han sett Petter Strand sende sitt lag i ledelsen etter fire og et halvt minutt, og Björn Sigurdarsson doble ledelsen på straffe etter 30 minutter.

Molde-sjefen ville likevel ikke ta noe for gitt, og fortalte Eurosport at det neste målet ville bli avgjørende.

Det samme må Samuel Adegbenro ha tenkt, for nigerianeren satte først opp Michael Haukås, før han selv var alene med Andreas Linde. Likevel sto det fremdeles 2-0 til Molde.

Innbytteren tente håpet

Da ingen av de faste greide å overliste Molde-keeperen, måtte innbytter Mathias Bringaker ta ansvar.

To minutter etter at han kom innpå, løp han seg fri på et gjennomspill fra Usmani Sale og trillet pent inn utligningsmålet som ga nytt håp for Viking.

Scoringen satte fart i rogalendingene, som spilte seg nærmere og nærmere en utligning etter hvert som klokken tikket mot 90 minutter.

FRA HIMMEL TIL HELVETE: Kort tid etter at Thomas Amang hadde blitt Molde-helten mot Viking, måtte han ha trøst av Ole Gunnar Solskjær. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

Amang reddet Molde-seier

Og seks minutter før slutt ble Adegbenro felt rett utenfor 16-meteren. Kristoffer Haugen svingte inn et lavt frispark med venstrefoten, og ballen suste rett foran nigerianerens fot og inn bak Linde.

Dermed var snuoperasjonen komplett, og Viking sikret et livsviktig poeng i kampen om å redde plassen i Eliteserien.

På overtid ble alt sort igjen for Viking, for etter en strålende opphenting forsvant poenget igjen da Molde scoret på overtid.

Matchvinner Thomas Amang ble så glad for scoringen at han feiret med å ta av seg drakten. Dermed ble han belønnet med sitt andre gule kort - og avsluttet kampen med å å bli utvist.

