Alvorlig bekymret for Edvartsens dommerkarriere

Leder i Hamar IL Fotball, Rune Stenberg, har sendt en krass mail til ledelsen i NFF der han uttrykker sin klare støtte til klubbens dommerprofil Svein-Erik Edvartsen i konflikten med NFFs dommersjef.

– Dette synes vi er maktmisbruk. Jeg bryr meg om Svein-Erik fordi han har vært en del av klubben vår siden han begynte som en meget ivrig dommer da han var 14 år. Han er det nærmeste vi har en toppidrettsutøver i Hamar IL, og da er det frustrerende å se at han blir behandlet slik som dette, sier leder Rune Stenberg til VG.

Bakgrunnen for konflikten mellom dommersjef Terje Hauge og Edvartsen skal være Hauges beslutning om å vrake tidligere dommersjef Rune Pedersen som Edvartsens mentor.

Dommerforeningen på banen for å løse Edvartsen-konflikten

Dommerprofilen, som dømte VM-kvalifiseringskamp i regi av FIFA rett før seriestart, har foreløpig ikke ledet en eneste kamp i årets eliteserie.

Etter at det ble klart at Edvartsen heller ikke får dømme i den femte serierunden, så tok Stenberg affære og sendte det han selv kaller en bekymringsmelding til fotballpresident Terje Svendsen, generalsekretær Pål Bjerketvedt og assisterende generalsekretær Kai-Erik Arstad i NFF.

NFF-sjef i mars: Konflikten skal være løst innen et døgn

Stenberg har sendt en kopi av mailen til VG, og i den kommer det klart frem at klubben støtter sin mann:

«Dommersjefen i NFF bestemmer hvem som skal dømme kamper, og slik skal det være, men slike beslutninger må etter vår oppfatning kun være tuftet på rene sportslige vurderinger. Fakta er at Svein-Erik er en av landets beste dommere og FIFA dommer. Her i denne saken opplever vi dessverre at dommersjefen misbruker sin egen posisjon i en ren personkonflikt og en i saks uenighet, og det synes vi er et helt uakseptabelt! Slik skal det ikke være i NFF.» skriver Stenberg.

NFF vil ikke kommentere



Bjerketvedt bekrefter overfor VG at han har mottatt mailen.

– Han uttrykker bekymring for Edvartsens dommerkarriere, og det er mange som engasjerer seg i denne saken. Jeg setter pris på det, og jeg setter pris på at jeg får tilbakemeldinger. Men jeg kan ikke kommentere noe om innholdet i denne saken nå, sier Bjerketvedt til VG.

– Kommer du til å svare Hamar-lederen?

– Jeg kommer til å gi ham et kort svar der jeg takker for engasjementet.

VIL IKKE UTTALE SEG: Dommersjef Terje Hauge ønsker ikke å si noe om utviklingen i Edvartsen-konflikten. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Rune Stenberg understreker at han ikke er noen nær venn av Edvartsen, og at dette utelukkende handler om at han og klubbledelsen ønsker å se Edvartsen tilbake på banen.

– Hamar er en liten by. Svein-Erik har vært i klubben i mange år, så selvsagt kjenner vi han godt, men vi omgås på ingen måte til daglig, forklarer Stenberg.

Edvartsen bor nå for øvrig i Kongsvinger.

Staberg om Edvartsen-konflikten: – En kamp Terje Hauge er dømt til å tape

Førstkommende mandag blir det offentliggjort hvilke dommere som skal i aksjon i den sjette serierunden, og Stenberg frykter at Edvartsen blir utelatt igjen:

– Det er tragisk at vår dommer ikke får dømme, og det er der engasjementet vårt ligger. Vi støtter ham helt og fullt i denne saken. Hadde han blitt utelatt fordi han hadde dømt dårlig, så hadde det vært en annen sak. Jeg liker veldig dårlig at våre medlemmer behandles på denne måten.

Edvartsen sier til VG at han ikke ønsker å kommentere saken nå. Dommersjef Terje Hauge skriver i en tekstmelding til VG at han henviser til Bjerketvedt.

PS! Også den tidligere dommerprofilen Henry Øberg, som var Edvartsens første mentor, representerte også Hamar IL.