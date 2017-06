Alfies sønn (16) fikk Molde-debut: Gult kort etter 65 sekunder

SARPSBORG (VG) Ole Gunnar Solskjær manglet ti mann fra stallen da Molde møtte Sarpsborg søndag. Det åpnet for en spennende debut: Erling Braut Håland (16).

Hvis du synes det høres ut som et kjent fotballnavn, så har du aldeles rett: Erling Braut Håland er nemlig sønn til Alf-Inge Håland, som spilte for Nottingham Forest, Leeds og Manchester City, før en grisetakling fra Roy Keane satte en stopper for Alfies karriere.

– Det var kjekt å debutere, men resultatet ble ikke så kjekt, sier rogalendingen til VG etter at Sarpsborg vant kampen 1-0.

Han hadde vært bare 65 sekunder på banen – i sin debutkamp – da han pådro seg gult kort fra Espen Eskås.

– Du og dommeren var ikke helt enige?

– Dommeren dømmer, svarer Håland junior bestemt.

– Jeg tenkte ikke så mye på at jeg skulle debutere. Jeg ble bare fortalt hva jeg skulle gjøre, sier Erling Braut Håland, som kom inn for en syk Fredrik Brustad etter drøyt 70 minutters spill.

– Følte du at dere hadde noen sjanse til å utligne?

– Ja, vi hadde noen sjanser. Men jeg føler ikke at vi greier å etablere noe særlig.

Ole Gunnar Solskjær hadde åtte mann på skadelisten, samt Fredrik Aursnes og Babacar Sarr ute med karantener.

I 2. omgang kom to nye skader: Først Petter Strand og så Sander Svendsen. Mellom disse to skadene rakk altså Håland å erstatte en syk Brustad (omgangssyke).

– Skadesituasjonen er alvorlig. Vi manglet åtte med skader, hadde to suspenderte og mistet to til. Det er ikke kjekt for en trener, sier Solskjær til VG.

– Jeg får bare håpe at Petter og Sander ikke er for alvorlig skadet. Men sånt er umulig å si. Det kan være fra ti dager til ti uker. Nå får vi bare bruke landslagspausen godt.

Den eneste som Solskjær er helt trygg på å ha tilbake fra skade til neste seriekamp, er Thomas Olivier Amang. Men Molde-sjefen nekter å klage:

– Vi kan bare gjøre det beste ut av det. Mange har spilt mye. Mange er langtidsskadet. Vi synes ikke synd på oss selv. Vi skal gjøre det vi kan med dem vi har.

Men han innrømmer at det ikke så særlig bra ut for Strand og Svendsen:

– Baksiden av låret er sånn som kan ta sin tid.