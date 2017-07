Aleksander gjorde det på Melgal-vis igjen

SARPSBORG (VG) For tredje gang denne sesongen sikret Aleksander Melgalvis (27) poeng i sluttminuttene, men at han spiller Eliteserie-fotball tar han ikke som en selvfølge.

Han er den blideste i pressesonen etter den til tider svært underholdende kampen mellom Sarpsborg 08 og Lillestrøm. Det er kanskje ikke så rart når han, like før det var spilt 90 minutter, sørget for at Lillestrøm fikk med seg ett poeng fra Østfold da han sikkert scoret på straffe. Det etter at Lillestrøm hadde blitt redusert til 10 mann og ble liggende under to ganger.

– Vi har bra moral denne kampen også, og det blir selvfølgelig bensin på bålet når vi får et rødt kort der, det blir ampert og vi følte vi burde hatt straffe tidligere i kampen. Det tenner oss og da vil vi jobbe ekstra hardt. Så lenge vi har muligheter for poeng gir vi ikke opp, og det gikk heldigvis i dag og, sier Aleksander Melgalvis til VG etter kampen.

– På Melgal-vis?

–Ja, på Melgal-vis, svarer han og ler.

Lest denne? Kåre Ingebrigtsen gir børskarakter til pressen

En god vane

For det er ikke første gang 27-åringen sørger for poeng i sluttminuttene. Både i åpningskampen mot Sandefjord (selv om det på papiret ble et selvmål), og da han senket Viking på overtid med en drømmescoring har han vært svært viktig for Lillestrøms poengfangst.

– Det begynner å bli en god vane det her. Det er vel litt tilfeldig, men jeg har alltid scoret litt mål, og når jeg fikk muligheten til å ta straffe også så bør jo det være mål. Jeg er glad i å komme fremover og være med offensivt, så det er sikkert både tilfeldig og litt dyktighet også, sier han.

Melgalvis kom fra Strømmen før sesongen i år, men har hatt en lang vei til toppen med flere års spill i 2. divisjon og OBOS-ligaen, for henholdsvis Brumunddal, Kongsvinger og Strømmen.

– Jeg nyter hvert eneste sekund. Jeg trives veldig godt og vi har det veldig fint sammen i Lillestrøm, spesielt når det går så bra som nå.

Les også: VM-pokalen fra 1995 er sporløst forsvunnet

– Har du alltid hatt troen på at du skulle nå dette nivået?

– Nei, det har jeg nok ikke, men da jeg kom til Strømmen var jeg veldig fornøyd med å være der, og det gikk bedre enn forventet. Jeg hadde selvfølgelig ikke forventet å få et tilbud fra en så stor klubb som Lillestrøm, men når det kom på banen var det jo ikke noe spørsmål, forteller han.

Se situasjonen som fikk Lillestrøm til å reagere:

–De gjør en formidabel jobb

Og det er ikke bare Melgalvis i Lillestrøm som har en fortid i OBOS-ligaen og 2. divisjon. Også Mads Haakenstad som kom fra Fram Larvik før denne sesongen, Bajram Ajeti som kom fra Moss og Bryne, og Fredrik Krogstad som nylig var utlånt til Ull/Kisa, har imponert Arne Erlandsen.

– Jeg synes alle våre spillere gjør en manns jobb, og Aleks sammen med de andre som har kommet fra lavere divisjoner, både OBOS-ligaen og 2. divisjon, gjør en formidabel jobb og de er blitt veldig gode fotballspillere. Og når dette funker i et kollektiv som det har gjort i store deler av sesongen hittil, så har vi et bra fotballag, sier Lillestrøms trener.

Selv er Melgalvis ydmyk når han snakker om egne prestasjoner.

– Jeg har levert litt da, så det er selvfølgelig gøy, også er det jo artig at det går så bra med laget også, det er jo det viktigste, avslutter han.

Har du lest denne? Northug satte ny rekord for å stilne kritikerne.

Kampens målfeiring gikk definitivt til Sarpsborgs Patrick Mortensen. Se hvorfor han feiret som han gjorte her: