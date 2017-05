Agenten om AAFK-Hoff: – Vendettaen hans kan gjøre at Mos forsvinner

I 2015 valgte Joakim Våge Nilsen (26) Odd fremfor Aalesund. Siden har ikke AAFK-direktør Henrik Hoff og agent Stig Lillejord pratet sammen. Nå skaper isfronten problemer for «Mos» Abdellaoues (28) kontraktforlengelse.

Lørdag klokken 18.00 spilles lokaloppgjøret mellom Molde og Aalesund. En av hovedaktørene er Aalesunds toppscorer, Mustafa «Mos» Abdellaoue.

28-åringen er på utgående kontrakt, og kan fra 1. juli fritt skrive under for en ny klubb uten at Aalesund mottar en krone i overgangssum.

Aalesund vil forlenge, «Mos» vil forlenge, men så lenge angriperen henviser til sin agent i forhandlingene, blir det bråstopp.

– Hverken jeg eller «Mos» har et problem med Aalesund. Vi har en god dialog med Trond Fredriksen, der er det ingen problemer. Men Henrik Hoff har tydeligvis et stort problem med agent Stig Lillejord på grunn av én spiller, sier agent Lillejord til VG.

– Jeg har ikke pratet med Stig siden 2015, forteller Henrik Hoff, direktør i Aalesund Fotballklubb. Det var Sunnmørsposten som først omtalte saken.



– Han scoret 13 mål i fjor. Han har scoret fire mål i år. Men nå kan vendettaen hans gjøre at «Mos» forsvinner, sier Lillejord.



Våge Nilsen-overgang roten til dårlig stemning

– Jeg sier Lillejord sier at jeg setter meg selv foran klubben. Det tror jeg alle her vet at ikke stemmer, sier AAFKs klubbdirektør.

– Han behøver ikke ta kontakt med meg om spillere mer, sier Hoff tydelig.

Grunnen: I desember 2015 var Joakim Våge Nilsen, som var bosmanspiller etter endt kontrakt i Haugesund, aktuell for Aalesund. Men det skar seg.

– Saken med Joakim Våge Nilsen er fryktelig enkel. Han besøkte og vurderte Aalesund, men valgte å gå til Odd. Så vet jeg jo at Henrik Hoff har et annet syn på den saken, sier Lillejord.

AAFK-DIREKTØR: Henrik Hoff avbildet i forbindelse med en Eliteserie-kamp mot Sogndal i august 2016. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

Det har Lillejord rett i.

– Stig henvender seg til oss i desember 2015, og spør om vi interessert i en spiller. Vi sier ja, men spør også hvorfor han er ledig. Da får vi vite at han hadde vært i dialog med en klubb, men at han hadde blitt behandlet så dårlig i forhandlingene der, at dialogen var brutt der, forklarer Hoff overfor VG.

Våge Nilsen gjennomførte ifølge Hoff medisinsk test, før de ferdigforhandlet en kontrakt. Den da 24 år gamle Våge Nilsen måtte reise fra Aalesund før de fikk skrevet under, men Hoff tolket situasjonen dithen at enighet mellom partene var nådd.

– Så ender det plutselig opp med at den klubben han først var i dialog med, hadde kommet med en nytt tilbud. Da ville han heller dit, sier Hoff.

– Med et pennestrøk hoppet de bort fra oss, legger Hoff til.



Ifølge Lillejord fikk han en tekstmelding fra Hoff, hvor det sto «Ønsk ham lykke til». Siden har ikke de to hatt kontakt.

Saken fortsetter under videoen hvor Mustafa Abdellaoue svarer på hvor mange mål han planlegger å score i 2017-sesongen.

Klar over at konflikten kan koste

Mos' agent forteller han har ringt «rundt ti ganger» det siste året, og sendt like mange meldinger. Hoff bekrefter dette.

AGENT: Mustafa Abdellaoues agent, Stig Lillejord. Foto: Privat

– Det blir en dyrere pakke for Aalesund å fornye dette nå, enn det ville vært om de gjorde det i februar. Med starten på Mos har hatt i år, så øker markedsverdien hans, mener Lillejord.

Det er Hoff både enig i og klar over.

– Det er helt klart en risiko, svarer Hoff rolig.

– Vi vil forlenge med Mos, men det er også en agent inne i bildet her som hyler at jeg har gått bak ryggen hans ved å prate med Mos. Jeg er arbeidsgiver for Mos, og har gitt ham et tilbud direkte.



– Kan det at dere ikke vil prate med Mos, gjøre at han forsvinner gratis?

– Det får tiden vise. Vi får se hvordan vi løser det, avslutter Hoff.

Broren til «Mos», Mohammed «Moa» Abdellaoue, sliter med skade. Han aner ikke når han er kampklar igjen.