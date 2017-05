Adressa-kommentator stempler Rosenborg som kjedelig

Rosenborg har vært suverene i Eliteserien så langt i 2017. Men helt uten å begeistre, mener Kjetil Kroksæter i Adresseavisen.

Sportskommentatoren er skuffet over Rosenborg-prestasjonene og drar paralleller til Erik Hamréns Rosenborg-utgaver som vant kamp etter kamp, uten å vinne publikum.

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen er forbauset over utspillet.

– Et kjennetegn ved Erik Hamréns Rosenborg var at de var veldig flinke til å avgjøre jevne kamper. Moralen og vinnerviljen var veldig sterk, men det var ikke så underholdende å se på. Det skapte ikke den store entusiasmen på Lerkendal. Sånn har Rosenborg fremstått i år, sier Kroksæter til VG.

– Kjetil Kroksæter lever litt på 90-tallet. Jeg var med rundt i Europa og tapte 5-0. Så kom vi oss inn i Europa noen år etterpå, fordi vi ble bedre organisert. Det er det vi prøver på nå, sier Ingebrigtsen – før han gjentar at Adressa-kommentatoren «lever på 90-tallet».

– Blir aldri fornøyd

KRITISK: Kjetil Kroksæter i Adresseavisen. Foto: Fredrik Solstad , VG

– Kroksæter tror Rosenborg stormet i angrep uansett hvem de møtte i Europa. Jeg tror man skal ta frem noen gamle DVD-er. Ser vi på europeisk fotball, så ser vi at lag må være godt organisert. Det må være en bra grunnstein. Så ønsker vi selvsagt å sprudle mer offensivt, sier RBK-treneren.

Ingebrigtsen peker på at RBK har flere nye spillere og at det tar tid før samhandling og relasjoner sitter skikkelig.

– Vi må bygge det videre fra den grunnsteinen. Kroksæter blir vel aldri fornøyd hvis vi ikke reiser rundt i Norge og vinner 5-0 hver gang. Jeg tror han aldri blir fornøyd igjen.

Kjetil Kroksæter er trygg på at RBK ikke holder Europa-nivå et par måneder før klubben skal ut i Champions League-kvalifisering.

– Det er ikke godt nok. Eliteserien er ikke bedre enn før. Det er ingen som klarer å hevde seg utenlands, og da tror ikke jeg at dette er godt nok. Men jeg forventer jo at RBK blir bedre, og jeg tror de blir bedre når gressbanene blir bedre, sier Kroksæter.

RBK-treneren sier:

– Vi vet at det har blitt mye jevnere i Eliteserien. Man kan ikke tro at vi skal rundspille alle lag. Norsk fotball er langt bedre enn mange såkalte eksperter tror.

– Mot Sarpsborg hadde dere kun 37,5 prosent possession, ifølge Opta. Du uttalte at det var bevisst å legge dere litt bakpå. Hva var tanken?

– Hvor mye possession har Atletico Madrid hatt som spiller semifinale i Champions League? Nå skal jo alle se ut som Barcelona. Vi er opptatt av å vinne fotballkamper. Da gjør vi det på de måtene vi mener er best for oss.

– Du var kritisk til hvordan Leicester spilte da de vant ligaen?

– De gjorde det i over 60-70 kamper. Du vinner ikke Eliteserien av å ligge bakpå og kontre i alle kamper. Vi har gjort det i én kamp nå, og så blir vi slaktet.

– Alle leter etter feil. Vi har spilt seks kamper og vunnet fem og spilt én uavgjort. Jeg tror det trønderske publikum vet at dette tar tid. Men det er en god del andre som overrasker meg, som har vært inne i fotballen en god tid, som ikke skjønner at ting tar tid og at det er flere måter å gjøre ting på.