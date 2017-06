Adam Larsen Kwarasey: – Jeg skal ta gull med Vålerenga!

Ambisjonene er ikke små når Adam Larsen Kwarasey (29) tar fatt på sitt nye liv i sin gamle klubb. Keeperen er klar for Vålerenga.

VG erfarer at det koster Oslo-klubben litt over en million norske kroner å hente Larsen Kwarasay hjem fra Danmark.

– Jeg skal ta gull med Vålerenga!

Lover Larsen Kwarasay til klubbens hjemmeside. VG meldte lørdag at overgangen fra Brøndby var på gang. I dag bekrefter Vålerenga at de har skrevet 3-årskontrakt med sin tidligere keeper. Klubbene kom til enighet mandag.

Men i slutten av tenårene ble han aldri satset på som keeper i Vålerenga. Ti år senere hentes Adam Larsen Kwarasey (29) tilbake til Oslo-klubben. Han spilte frem til 2007 juniorfotball og seks kamper i 2. divisjon for Vålerenga.

Dermed gjenforenes han med Ronny Deila, mannen som ga ham sjansen som førstekeeper i Strømsgodset. Sammen vant de både cupen og serien for drammenserne.

– Vi har et godt forhold. Ronny har vært viktig for min karriere. Han vet hvordan han vil ha det og hvordan jeg er, sier han.

VG vet at Deila forsøkte å hente Adam Larsen Kwarasey fra Rosenborg allerede etter fjorårssesongen. Oslo-mannen ønsket ikke å være nummer to-keeper bak André Hansen på Lerkendal, men valgte da å gå til danske Brøndby.

– Det er fantastisk å være tilbake. Det føles veldig riktig og veldig bra, og jeg gleder meg stort, sier Larsen Kwarasey til klubbens hjemmeside.

Keeperen er født og oppvokst på Trosterud i Oslo med norsk mor og far fra Ghana. Han debuterte for det norske U-landslaget i 2008, men, men har fra 2011 spilt 35 landskamper for Ghana. I 2014 sto han åpningskampen mot USA i Brasil-VM.

Han spilte alle kampene for laget i Afrikamesterskapet i vinter. Ghana tapte semifinalen for vinneren, Kamerun.

– Jeg har blitt en bedre keeper, mener 29-åringen og mener han kan tilføre det nye Vålerenga-laget ro og erfaring som bakerste mann.

Adam Larsen Kwarasey er ikke tilgjengelig for Vålerenga før det norske overgangsvinduet åpner 21. juli. Han kan tidligst få sin eliteseriedebut i bortekampen mot Strømsgodset 7. august.

– Jeg er veldig glad, sier Larsen Kwarasay, som nå også kommer hjem til familien som har bodd i Oslo en tid.