Aalesunds toppscorer vraker tilbud fra utlandet

Etter alle solemerker blir Aalesund-spiss Mustafa «Mos» Abdellaoue (28) værende i klubben ut sesongen.

Det forteller hans agent Stig Lillejord til VG.

– Vi jobber ikke med å flytte «Mos» i dette vinduet. Vi planlegger at han blir i Aalesund ut sesongen som er i tråd med kontrakten hans, sier Lillejord.

Sak fra 1. juli: Nå kan «Mos» signere for ny klubb

Abdellaoues kontrakt med AaFK utløper ved nyttår. Dermed kan klubber hente han gratis da. Allerede nå, som han har under seks måneder igjen av kontraktstiden, kan klubber gå i dialog med han.

Spissens agent opplyser om at det har kommet tilbud fra utenlandske klubber, deriblant fra lag i Tyrkia. Men det har dem takket nei til.

– Vi har en god dialog, men vi har takket nei til klubber fra Tyrkia. De henvendelsene har vært litt usaklige og jeg er i prinsipp veldig i tvil om å sende spillere til den ligaen på grunn av usikkerheten. Særlig rundt det økonomiske, forklarer Lillejord.

Lest denne? Kåre Ingebrigtsen gir børskarakter til pressen

Forlenger ikke



Aalesunds sportslige leder, Bjørn Erik Melland, har tidligere antydet at en løsning kan være å selge mannen, med åtte mål så langt i år, i sommervinduet. Det virker usanssynlig nå ifølge Lillejord.

Fått med deg? Norge vant VM for 22 år siden: Pokalen sporløst forsvunnet

Uansett er det ikke aktuelt å forlenge kontrakten med Aalesund, hevder agenten. Klubben skal ikke være villige til å øke lønnen til Abdellaoue.

– Nei, det er ikke et tema å forlenge. Vi har ikke hatt reelle samtaler med med dem. De er kjent med vårt ståsted, og det er uten noen harde følelser. Vi har full respekt for Aalesunds prioriteringer.

Tonen mellom tidligere AaFK-direktør Henrik Hoff og Stig Lillejord skal ha vært svært dårlig tidligere.

Les også: Martin Samuelsen ut mot Eliteserie-kunstgress

Åpen for det meste

Abdellaoue skal ha flere interesserte klubber som følger med.

–Vi har et par gode dialoger. Vi holder ingenting ute. Vi er åpen for det meste, også i Danmark, Sverige og Norge. Mer konkret vil jeg ikke kommentere. Mos er i en alder der det er viktig at han får den riktige kontrakten, sier Lillejord.

Leste du denne? Thorstvedt reagerer på antatt King-pris: – Veldig rart

Per 11. juli har kun Stabæks Ohi Omoijuanfo og Molde Bjørn Bergmann Siguarsson flere mål enn 28-åringen i Eliteserien.

– Vi vet at Mos leverer og er en målscorer. Klubber vil alltid ha en stor interesse for det. Jeg er veldig komfortabel med situasjonen hans. Om han blir nummer en, to eller tre på toppscorerlista er ikke avgjørende, mener agenten.

Overgangsvinduet i Norge er åpent fra 20. juli til 31. august. Mustafa er for øvrig bror til Vålerenga-spiss Mohammed «Moa» Abdellaoue.

«Mos» har bakgrunn fra Skeid, Vålerenga, Tromsø, FC København og Odense tidligere. Han står med tre landskamper.

Mendy skrevet ut fra sykehus: Slapp fra smellen med hjernerystelse