Aalesunds reservekeeper stengte buret – så våknet Haugesunds målkonge

(Haugesund – Aalesund 2-0) Haugesund trengte noe spesielt for å overliste Aalesunds reservekeeper Pål Vestly Heigre (22). Det fikk de, i toppscorer Ibrahim Shuaibu (20) og veteranen Tor Arne Andreassen (34).

Haugesund dominerte oppgjøret på Haugesund stadion, og rundspilte tidvis bortelaget fra Sunnmøre. Men gang på gang var reservekeeper og debutant Pål Vestly Heigre i det umulige hjørnet, og nektet et offensivt Haugesund den forløsende scoringen.

Basert på antall sjanser og på banespill var det aldri noen tvil om hvem som skulle stikke av med poengene. Det lå konstant en Haugesund-scoring i lufta, men etter flere mesterlige redninger så det ut som at ingen skulle finne veien forbi 22-åringen i Aalesund-buret.

VG Live: Vi fulgte oppgjøret minutt for minutt!

Så våknet Haugesunds toppscorer Ibrahim Shuaibu.

Trengte noe ekstraordinært



Etter 55 minutter med stanging mot Aalesunds mål, fikk hjemmelaget omsider den fortjente scoringen. Filip Kiss snappet ballen høyt i banen fra Aalesunds kaptein Fredrik Carlsen, spilte en perfekt pasning bak Aalesund-forsvaret til Shuaibu, som klarte å overliste burvokteren med en velplassert avslutning.

Les også: Den nye Tromsø-sjefen fikk se sitt nye lag bli knust

Spissen scoret dermed sitt femte mål i Eliteserien denne sesongen.

Det så ut til at han ble den eneste som skulle finne veien bak nettmaskene Heigre voktet, men så vartet Tor Arne Andreassen opp med noe helt spesielt.

Fem minutter før full tid, spratt ballen til ham på 23 meter, og med venstresleggen banket han til, i en bue over Heigre, og i mål. Haugesund-benken skjønte ikke hva som skjedde engang.

– Mer flaks enn dyktighet, sier en smilende Andreassen til Eurosport etter kampen.

Det var en toppscorer og én perlescoring som skulle til for å overliste reservekeeperen til Aalesund.

Haugesund har nå gått seks kamper uten å tape, og Haugesund-sjefen var naturligvis fornøyd med å ha innkassert tre nye poeng.

– Vi hadde en blytung og tøff match i beina fra torsdag, men i dag viser vi ekstremt bra moral og innstilling. Jeg synes guttene spiller med kløkt, og vinner fortjent, sier Haugesund-trener Eirik Horneland etter kampen.

Fikk du med deg? Sigurdarson-brøler kostet Molde seieren

Hjemmelaget kunne altså juble alle poengene, og tar sommerferie på 5. plass på tabellen.

Spilte med smerter



Det endte dermed 2–0 til formsterke Haugesund, men det kunne sett langt verre ut uten reservekeeper Heigre. Han tok plass mellom stengene i fraværet av førstekeeper Andreas Lie, som måtte stå over på grunn av suspensjon.

Heigre har eliteseriespill på CV-en for Start, Tromsø og Lillestrøm, og viste søndag at han har noe på dette nivået å gjøre.

EM: Skuffende EM-åpning for Norge

Ifølge lokalavisen Sunnmørsposten var det i det hele tatt usikkert om Heigre kunne spille kampen. Målvakten, som kom til Aalesund i forkant av denne sesongen, fikk seg en kraftig lårhøne i en 3. divisjonskamp mot Herd, og har siden da ikke vært med for fullt på spilløktene. Forrige runde, da tangotrøyene tapte 0–3 for Molde, var han ikke på benken engang.

REDDENDE ENGEL: Pål Vestly Heigre (i grønn) var banens beste mot Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

Så spørs det om Heigre må vike for foretrukne Lie når Eliteserien returnerer i august.

Det var en god dag for målvakter i Haugesund. Per Kristian Bråtveit fikk i motsetning til Heigre med seg poeng, og holdt i tillegg nullen for tredje gang på rad på hjemmebane.

Les også: Etterlengtet opptur for Viking

Det var nok Bråtveit fornøyd med, men Aalesunds sjef Trond Fredriksen, var ikke det.

– Det er skuffende. Vi gjør en ok førsteomgang, men i 2. omgang er vi ikke helt til stede og blir til slutt straffet for feilene vi gjør. Det fører til at Haugesund er bedre enn oss og vinner fortjent, sier en skuffet Aalesund-trener etter kampen.

Aalesund gikk dermed på sitt tredje strake nederlag i Eliteserien. Nå tar tangotrøyene sommerferie på 8. plass.

– Vi må bruke ferien godt, for vi er ikke gode nok for tiden, konkluderer Fredriksen.