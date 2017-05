Aalesunds nye midtbaneprofil: – Vil dominere i Eliteserien

ÅLESUND (VG) Vebjørn Hoff (21) har nesten like mange målpoeng i år som i hele fjor til sammen. 2017 skal bli midtbanespillerens store år, håper han.

– Jeg håper jo jeg får gjennombruddet mitt i år. Jeg vil dominere i Eliteserien og føler jeg er på god vei, sier den ambisiøse og selvsikre 21-åringen til VG i pressesonen etter 3-1-seieren over Tromsø søndag.

Hoff stod bak innleggene til begge AaFKs mål, før han selv rundet av showet med egen scoring som en gang for alle begravde Tromsøs håp om å få med seg noe fra jugendbyen. Det er akkurat hva man kan forvente av unggutten, sier han selv.

– Jeg er en motor og jobber fra boks til boks. Du ser i dag hvor mange innlegg jeg får slått inn fra kant, selv om jeg spiller sentralt. Jeg liker å være involvert og å skape sjanser.

Mangel på tillit

Men Vebjørn Hoff har ikke alltid fått sjansen til å være involvert i Trond Fredriksens oransje mannskap.

– Endelig har jeg fått den tilliten jeg har vært ute etter en stund.

– Du følte du fortjente å spille fast tidligere enn dette?

– Ja, selvfølgelig. Jeg har vært bra på trening i vinter og stått på en stund nå.

Sjekk situasjonen folk snakket om etter kampen:



Det at 21-åringen sier det han mener om at han ikke spilte fast tidligere, har Trond Fredriksen ingen problemer med.

– Det er bare bra at de som ikke starter kamper er forbannet. Det er sånn det skal være. For Vebjørn handler det om å prestere igjen og igjen over tid, sier han.

– Går foran Treneren roser sin unge midtbanespiller når VG spør hvor viktig han var for at tre poeng ble igjen i Ålesund. – Mens halve laget vårt ikke presterer i førsteomgangen er Vebjørn en av de som går foran. Han hindret at det ble flere mål i mot, sier Fredriksen. – Hva sier det om at han som 21-åring kan gå foran på en sånn måte? – Det viser at han har hørt på hva vi trenerne har bedt han om; å ta større plass på banen og å være seg selv i spillestilen.

Hoff selv føler det at han nå er en fast brikke på laget har gjort at han tar steg hele tiden. – Jeg føler jeg vokser for hver kamp som går, så jeg håper jeg kan fortsette i samme spor.

Heller fast i AaFK enn U21-landslagsuttak

Siden Hoff fortsatt er 21 år er kvaliken til U21-landslaget i sommer innen rekkevidde.

– Det hadde selvfølgelig vært gøy. Men det er bedre for utviklingen min å spille fast på klubblaget over tid enn å være med på U21-landslaget i blant.

Trener Fredriksen tror uansett det kan bli en god spiller ut av den fortsatt unge gutten fra Spjelkavik - U21-landslagsuttak eller ei.

– Potensialet hans er jo der, så nå handler det bare om at han får vist det fram i hver eneste kamp framover.