Aalesunds keeperhelt har studert Godset-Pedersen

MARIENLYST (VG) (Strømsgodset - Aalesund 1-1) Aalesund kan takke keeper Andreas Lie (29) for årets første poeng.

For med flere feberredninger i andre omgang sørget Aalesunds keeper at det endte uavgjort på Marienlyst. Etter kampen stod bortesupporterne som hadde tatt turen til Drammen og sang navnet på keeperhelten.

Avgjørende var Lie drøye ti minutter ut i andre omgang. Strømsgodset fikk et billig straffespark på stillingen 1-1. Marcus Pedersen ruslet mot straffemerket og gjorde seg klar. Lie gjorde som han hadde gjort og senere kom til å gjøre resten av kampen: Holde Aalesund inne i matchen.

På spørsmål fra Eurosport om han har studert Godset-Pedersen svarer Lie et kontant «ja».

– Det er selvfølgelig veldig deilig. Jeg prøver å stå så lenge som mulig, se på ballen og gå i riktig gjørne. Når den da går i keeperhøyde, og du går riktig vei, så tar man den, sier Lie om straffeduellen med Godset-Pedersen.

VG Live: Les detaljert referat fra kampen her.

– Irriterende



KEEPERHELT: Andreas Lie feirer ett poeng mot Godset søndag. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Det ble ingen flere mål på Marienlyst. Dermed tok Aalesund sitt første Eliteserie-poeng denne sesongen.

– Det var et godt poeng for oss. Alt er ikke perfekt, men med tanke på de tingene vi har jobbet med den siste uken har vi fått fantastisk respons. Det er 13 spillere som jobber knallhardt for hverandre. Vi forsvarer målet vår bedre enn det vi har gjort de siste kampene, sier AaFK-trener Trond Fredriksen til Eurosport.

Strømsgodset-sjef Tor Ole Skullerud var skuffet over at laget hans ikke utnyttet de mange sjansene de hadde. Han var heller ikke så fornøyd med at hjemmelaget delvis hadde trøbbel med forsvarsspillet.

– Det var en litt for åpen kamp. Alt i alt synes jeg vi er best. Etter en nervøs førsteomgang så er den andre bedre. Det er irriterende å ikke få med seg tre poeng, sier Skullerud til Eurosport.

«Mos»-scoring



Han fikk se at det var Aalesund som scoret først på Marienlyst søndag.

Etter et flott angrep havnet ballen på venstrekanten hos den danske backen Mikkel Kirkeskov. Han slo et hardt og presist innlegg mot bakerste stolpe. Der stormet Mustafa Abdellaoue inn og bredsidet ballen i mål.

Dermed havnet Strømsgodset under for tredje gang på tre kamper i årets Eliteserie. Hjemmelaget hadde ballen mye i første omgang uten å skape de klare målsjansene. Men rett før pause kom utligningen for Strømsgodset.

Henning Hauger fant Lars-Christopher Vilsvik med en presis ball, og Godsets assist-ekspert banket ballen inn til Marko Tagbajumi. Han takket og bukket før han enkelt kunne sette sitt tredje mål for sesongen.

Til tross for store sjanser, deriblant Pedersens straffe i andre omgang, klarte ikke Godset å finne nettmaskene bak en for dagen umulig Andreas Lie.