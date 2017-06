Aalesund-spissene skaper hodebry: Begge kan forsvinne

KRISTIANSUND (VG) Lagkameratene har klamret seg fast til Mustafa «Mos» Abdellaoue (28) og Lars Veldwijk (25) denne sesongen. Nå kan begge glippe for Aalesund.

Tangotrøyenes spisspar har scoret ni av Aalesunds 16 mål denne sesongen. I lørdagens dramatiske 1-1-kamp i Møre-derbyet mot Kristiansund scoret Veldwijk lagets eneste mål.

Problemet er at «Mos» er på utgående kontrakt, mens Veldwijks låneavtale utløper i slutten av juli.

– De jobber steingodt sammen og blir bare bedre og bedre. Det er klart at det å få jobbe med spillere over tid, uten at de hele tiden må skiftes ut, er en fordel i fotball. Men det er en del av fotballen, sier Aalesund-trener Trond Fredriksen.

– Det må vel være litt frustrerende?

– Ja, jeg er helt enig med deg. Men jeg kan synes synd på meg selv og alle disse tingene, men det hjelper ikke. Plikten min er å jobbe for at vi skal være forberedt på det når det skjer.

«Mos» nekter lavere lønn

Kontrakten til «Mos», som har scoret syv seriemål denne sesongen, går ut etter sesongen. Det betyr at han kan signere en avtale med hvilken klubb han vil fra og med 1. juli – om under to uker. Spissen og hans agent, Stig Lillejord, er åpne for å forhandle med AaFK. På én betingelse.

– Vi har sagt til AaFK at vi setter oss ikke ned ved forhandlingsbordet hvis de har tanker om lønnsreduksjon på en spiller som har prestert så bra, sier Lillejord.

VG har grunn til å tro at «Mos», som forsvant rett inn i spillerbussen etter et raskt intervju med Eurosport, har en årslønn på rundt to millioner kroner.

På spørsmål om Aalesund er forberedt på å gi toppscoreren det han ønsker, svarer trener Fredriksen:

– Vi jobber med disse tingene internt. Så får vi se om vi kommer i havn med de vi ønsker å ha med oss videre.

«Mos» har, ifølge agent Lillejord, flere stående tilbud fra både inn- og utland, men det er ennå ikke tatt en avgjørelse om hvor han skal spille i 2018.

Veldwijk: – Interesse fra andre klubber

Lars Veldwijk ble hentet på lån fra belgiske KV Kortrijk før sesongen. Avtalen til tanksenteret på 196 cm utløper den 31. juli, men Aalesund har en opsjon på å gjøre overgangen permanent.

– Jeg har sagt til klubben at jeg trives her. Men jeg har samtidig tre år igjen av kontrakten i Belgia, og det er også interesse fra andre klubber. Aalesund vil at jeg skal bli, så vi må se hva som skjer, sier den sørafrikanske landslagsspilleren.

– Du kan ikke love at du fortsetter i Aalesund etter sommeren?

– Nei, det kan jeg ikke. Men det er heller ikke et «nei» for øyeblikket.

Trond Fredriksen sier de har forberedt seg godt på at de kan bli nødt til å erstatte spissen dersom han skulle forsvinne.

– Vi visste at Lars kom på et kort låneopphold. I den perioden har vi også kikket på andre alternativer. Så om Lars eller andre spillere forsvinner, så er det en del av fotballen, og det må vi være forberedt på, sier treneren.

Veldwijk sendte Aalesund i ledelsen i 1-1-kampen borte mot Kristiansund. En gedigen tabbe av backen Adam Örn Arnarson førte til at seieren glapp for gjestene, som også misbrukte flere store målsjanser mot slutten av kampen.

– Vi kan ikke være misfornøyde, konstaterer Kristiansund-trener Christian Michelsen.