Aalesund-spiller nektes å trene med laget

Edwin Gyasi (26) har butt interne regler i Aalesund. Nå må en av klubbens beste spillere trene alene.

Det skriver Aalesund på sin hjemmeside. Der opplyser de at Gyasi skal trene på egenhånd resten av uka, og at han ikke er med i kamptroppen til søndagens treningskamp mot Hødd.

Ifølge Sunnmørsposten skal Gyasi ha kommet for sent tilbake fra ferie. Han deltok ikke på onsdagens trening. Etter torsdagens trening gjennomførte han en økt alene.

Det er andre gang i år at 26-åringen nektes å trene med resten av laget. I januar ble han utestengt fra treninger i en ukes tid, fordi trener Trond Fredriksen mente han fokuserte for mye på at han var ønsket av utenlandske klubber.

En av «poengplukkerne»

Kun Mostafa Abdellaoue har flere målpoeng enn Gyasi så langt denne sesongen. Nederlenderen har levert tre målgivende pasninger, i tillegg til å score tre mål for laget som er nummer åtte i Eliteserien.

– Det er en intern sak. Vi har snakket med spilleren og situasjonen er avklart, sier sportslig leder i Aalesund, Bjørn Erik Meland, til hjemmesiden.

Overfor VG opplyser Meland at avgjørelsen om at Gyasi skal trene på egenhånd ble tatt torsdag, dagen etter at Aalesund hadde sin første trening etter sommerferien.

Fra og med mandag skal Gyasi trene med laget igjen, og det blir ingen flere konsekvenser for den 26 år gamle kantspilleren.

AaFK-lederen ønsker imidlertid hverken å kommentere mer om grunnen til utestengelsen, eller kommentere noe rundt om Gyasi har vært involvert i interne uoverensstemmelser tidligere i sin karriere i oransje.

Gyasi har spilt 16 av klubbens 17 seriekamper så langt denne sesongen. Deres første kamper etter ferien er mot Brann hjemme og Stabæk borte.

