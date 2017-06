Aalesund-sjefen etter utrolig tabbekveld: – Det raser inni meg

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund – Aalesund 1-1) Aalesund dominerte Møre-derbyet fra ende til annen, men seieren glapp på grunn av kjempetabber i forsvar og angrep.

– Det føles ekstremt surt og urettferdig at vi ikke vinner kampen. Jeg får dessverre ikke gjort noe med det. Men jeg kjenner det raser inni kroppen, sier Aalesund-trener Trond Fredriksen til VG.

På stillingen 0-1 skulle den unge islendingen Adam Örn Arnarson (21) bare heade ballen hjem til keeper Andreas Lie. Men i veien sto Kristiansund-spiss Benjamin Stokke, som snappet opp ballen, rundet keeperen og trillet ballen i mål til 1-1. Trener Fredriksen kaller tabben «et lite sekunds idioti».

– Det var en god avslutning, men han hadde aldri fått sjansen hvis jeg ikke hadde headet den tilbake. Jeg kommer til å føle meg for jævlig i kveld, men jeg må bare glemme det, sier en slagen Arnarson etter kampen.

Les mer: «Mos» kryptisk om fremtiden

Men han var ikke den eneste synderen: Lars Veldwijk, som scoret åpningsmålet, bommet på en enorm sjanse på åpent mål. Kort tid senere gjorde innbytter Sondre Fet det samme.

– Det føles enda verre å tape poengene på denne måten. Vi føler ikke at vi fortjente dette. Det kommer til å ligge lengre i hodene våre. Det er vondt å tape sånn, sukker Arnarson, som sier «tape» selv om kampen endte uavgjort.

Se høydepunktene fra den dramatiske kampen her:



– Utrolig surt

På grunn av kjempetabbene ble det ett poeng istedenfor tre for Trond Fredriksens menn. Men Aalesund-treneren, som så laget sitt skape store sjanser på løpende bånd, var svært fornøyd med prestasjonen.

– Vi spiller en fantastisk god fotballkamp minus et sekund der vi kløner det til for oss selv. Det føles urettferdig og surt, men det er en ferdighet å score mål også. Vi har så store målsjanser, og normalt sett blir det mål, men prestasjonen vår er fantastisk god. Jeg kan ikke huske en bortekamp der vi har skapt så mange store målsjanser, sier han.

Saken fortsetter under bildet!

FRUSTRERT: AaFK-trener Trond Fredriksen var oppgitt over at laget hans ikke vant kampen. Her får han en klapp på skulderen av Kristiansund-sjef Christian Michelsen. Foto: Anders Tøsse , NTB scanpix

Kristiansund hadde hellet med seg og fortsatte sin sterke hjemmestatistikk: 12 av lagets 13 poeng har kommet på hjemmebane denne sesongen.

– Det er vel det man har lurt på lenge, hvorfor det er så stor forskjell på hjemme og borte. Men det er vel tryggheten hjemme, at du har publikum der som gjør det, sier Kristiansund-kaptein Dan Peter Ulvestad.

Han er svært misfornøyd med hvordan laget presterte – til tross for at det ikke ble tap. I et pauseintervju med Eurosport kalte han kampen «årsverste» for Kristiansund.

– Vi er ikke fornøyd med det vi gjør. Vi er nødt til å se på det der, for vi henger ikke helt sammen som lag, sier Ulvestad til VG.

Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal tror Kristiansund rykker ned dersom de fortsetter å prestere som mot Aalesund.

– Hvis dette er nivået deres, så holder det ikke til å holde hodet over vannet resten av sesongen, sier han.

Saken fortsetter under bildet!

KAPTEIN: Det var en langpasning fra Dan Peter Ulvestad som forårsaket tabben som førte til Kristiansunds 1-1-scoring. Foto: Anders Tøsse , NTB scanpix

Fullsatt i Kristiansund

Det grå og fuktige været hindret ikke fulle tribuner på Kristiansund stadion i anledning historiens første Møre-derby mellom Kristiansund og Aalesund i seriesammenheng.

Etter en fartsfylt og sjanserik start tok Aalesund ledelsen da Fredrik Carlsen svingte inn et frispark på bakerste stolpe, der Lars Veldwijk vant duellen sin og stanget ballen i nettet. Det andre målet til den sørafrikanske landslagsspilleren denne sesongen.

Lest denne? Høiland i forhandlinger med Viking

Etter hvilen våknet vertene. En lang ball fra Dan Peter Ulvestad så ut til å være under kontroll for Aalesund-back Adam Örn Arnarson, men islendingens heading hjem til keeper ble snappet opp av en våken Benjamin Stokke. Kristiansund-spissen rundet keeper Andreas Lie og trillet ballen inn i det åpne målet.

Både Veldwijk og Fet kunne – og burde – gitt Aalesund ledelsen igjen, men begge bommet foran åpent mål.

– Det er veldig frustrerende at vi ikke vinner denne kampen, konstaterer målscorer Veldwijk.

Uavgjortresultatet betyr at Aalesund blir liggende på femteplass, mens Kristiansund fortsetter å ligge på nedrykksplass (15.).