AaFK valset over tannløst Sandefjord

ÅLESUND (VG) (AaFK – Sandefjord 2-0) Edwin Gyasi og «Mos» ble for mye å håndtere for et tafatt Sandefjord-lag, som måtte se seg rundspilt og slått på Sunnmøre.

AaFK gikk ut av startblokkene klart best og skapte tre enorme muligheter etter kun få minutter spilt. Men tangotrøyene rakk ikke fortvile over sine forspilte muligheter lenge, for da en tilsynelatende ufarlig ball spratt inne i Sandefjords 16-meter, rotet Joackim Olsen Solberg det til og dempet ballen med hånden.

Dommer Rohit Saggi dømte straffespark, og det ble satt kontant i mål av Mustafa Abdellaoue. Hans åttende for sesongen.

En periode fulgte hvor Bohinens menn var noe mer med i kampen. Olsen Solbergs frispark ble på godt vis reddet av Lie.

Men etter 26 minutter smalt det igjen. En strøken ball fra Gretarsson landet perfekt for Gyasi på løp, som trakk innover og hamret ballen via tverrligger og i mål til 2-0; et effektivt AaFK-angrep og svært passivt forsvarsspill av gjestene fra hvalfangerbyen.

Ingen opphenting

Sandefjord har vist at de kan hamle opp med de fleste i år, men de kom ikke ut etter pause som noe hvassere. Bohinens menn skapte ikke en eneste stor målsjanse etter hvilen.

Valles fikk foten på en dødball etter 74 minutters spill, men avslutningen ble altfor veik, mens AaFK også kunne økt sin ledelse da det var kaos inne i Sandefjords 16-meter. Spillet ble til slutt blåst av fordi Jonsson lå nede med en hodeskade.

Dermed gikk AaFK seirende ut med 2-0, noe som tar dem helt opp til 6. plass på tabellen. Sandefjord ligger på niende plass etter tapet på Sunnmøre.