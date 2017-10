AaFK-Fredriksen: – Føler fortsatt at tilliten er der

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord – Aalesund 2-0) Etter ti kamper uten seier og et spektakulært fall på tabellen mener Trond Fredriksen han har støtten han trenger – tross Aalesunds nære historie med trenersparking når det butter.

25. juni, 2017: Aalesund slår Odd 5-1 hjemme, ligger på fjerdeplass på tabellen og trener Trond Fredriksen sier til VG at ”det er artigå stå på sidelinjen når vi er så gode”.

Spol drøye tre måneder frem i tid, til 1. oktober: Fredriksen traver stadig mer frustrert langs sidelinjen mens laget hans taper 2-0 mot Sandefjord.

På de tre månedene har Aalesund spilt ti seriekamper uten seier, og falt fra den europaflørtende 4. plassen til en OBOS-stenket 14. plass, bare målforskjellen foran Tromsø.

Og i pressesonen inne under tribunen i Sandefjord bruker Fredriksen lang tid sammen med kaptein Bjørn Helge Riise og et par andre fra Aalesund-leiren, før han møter VG – og forteller like ærlig hvordan det er å lede laget nå:

– Situasjonen er midt ansvar

– Det er tøffe tak. Det er det. Men det største presset kommer nå gjerne fra en selv. Det handler om å vinne fotballkamper, og det må vi begynne med nå. Ellers rykker vi ned.

– Hvordan opplever du støtten fra resten av klubben?

Jeg føler fortsatt at tilliten er der. Samtidig er resultatene og situasjonen vi er i mitt ansvar, svarer Fredriksen.

Advarer mot ”blame game”

Også i fjor trøblet Aalesund. Den gang forsvant Fredriksens assistent Karl Oskar Fjørtoft i en høyst ufrivillig avgang. Året før var det Harald Aabrekk som måtte takke for seg som hovedtrener, da nettopp Fredriksen kom inn.

I klubben som dermed har valgt en trenersparking to år på rad, er rekken på ti kamper uten seier (se faktaboks i bunn) en tangering av deres egen negative rekord fra 2003. Den gang var de nyopprykket og gikk rett ned igjen. Sentralt på midtbanen: Trond Fredriksen.

Mer Eliteserie søndag: Strand-perle sikret Molde uavgjort

Men blant de som spiller i dag, ønsker ingen å rette noen offentlig pekefinger mot Fredriksen. Nå er det sjelden spillere sier sjefen må gå i intervjuer, og uttalte tillitserklæringer pleier gjerne å være dødskysset i fotballen – men både keeper Andreas Lie og kaptein Bjørn Helge Riise advarer mot en ”blame game” i den situasjonen de nå er i.

I TRØBBEL: Aalesund og Trond Fredriksen har tapt mye i det siste. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

– Begynner vi å peke fingre hit og dit nå, går det ikke, sier Riise.

Les også: Bendtner-sønn var maskot

Lie sier han har snakket med ganske mange andre spillere som deler kapteinens oppfatning. Men at de er preget, det er de. Riise – som sier han aldri før har opplevd lignende seiersløse rekke – forteller det samme.

– Det blir tungt, jeg skal ikke lyve. Men jeg slutter aldri å ha troa på at vi kan greie det. Og det skal jeg passe på at ingen andre gjør, heller.

Drama i nord: Tromsø sendte Lillestrøm for alvor til nedrykksstrid

Skjebnemøte med Vålerenga

Nå venter en landslagspause på 14 dager før Aalesund skal reise til Oslo for å spille mot et Vålerenga-lag som også har rotet seg helt ned i nedrykksstriden. Og for Fredriksen og Aalesund stemmer det at andres ulykke slett ikke er å forakte.

For et stolpetreff fra Edwin Gyasi på 0-0 tidlig i annen omgang, var det nærmeste de selv kom å snu trenden mot Sandefjord. Men hjemmelaget var best – eller minst dårlige – fra start til slutt.

Og da innbytter Carlos Grossmüller fant en litt for enkel åpning under Andreas Lie etter 68 minutter, var det ikke mer å hente for bortelaget. En annen innbytter, André Sødlund, la på til 2-0 knappe ti minutter før full tid.

VG Live: Slik var Sandefjord-Aalesund

– De andre resultatene i dag gikk vår vei, de og. Det gjør at vi nå kan se litt oppover på tabellen, for det er tett der også. Og ikke minst kan vi gjøre det med litt lavere skuldre, sier Sandefjord-trener Lars Bohinen.

PS: Vinner ikke Aalesund mot Vålerenga, tangerer de Hødds fylkesrekord i Møre og Romsdal. Ulsteinvikingene gikk 11 kamper uten seier i 1971, men rykket likevel ikke ned.

Fakta: Aalesunds ti seriekamper uten seier

1. juli: Sogndal – Aalesund 1-0

8. juli: Aalesund – Molde 0-3

16. juli: Haugesund – Aalesund 2-0

6. august: Aalesund – Brann 3-3

13. august: Aalesund – Viking 1-1

20. august: Tromsø – Aalesund 3-2

10. september: Aalesund – Stabæk 1-1

18. september: Odd – Aalesund 3-2

24. september: Aalesund – Sogndal 0-1

1. oktober: Sandefjord – Aalesund 2-0