32 spillere i A-stallen: VIF suverent størst i Eliteserien

ULLEVAAL (VG) På ett område er Vålerenga suverent størst i Eliteserien: Ingen i Norge er i nærheten av å matche Ronny Deilas 32 spillere i A-stallen.

Etter tre strake tap slo Oslo-klubben tilbake mot et syltyntSogndal, og tok tre svært viktige poeng. Christian Grindheim, Jonatan Tollås Nation og Bård Finne scoret målene foran en rekke lagkamerater på innbytterbenken og på tribunen.

Deila glad for stor stall



For med hele 32 spillere på A-kontrakt er det hard kamp om spilletiden i Eliteserien. Det er hele fem spillere mer enn Molde og Stabæk - som har nest flest. Og det er 12 spillere mer enn Aalesund, som har 20 mann i A-lagstroppen – ifølge klubbens nettside.

Antallet spillere i Eliteserie-klubbenes A-stall: Vålerenga 32 Molde 27 Stabæk 27 Sarpsborg 26 Odd 26 Sogndal 26 Rosenborg 25 Strømsgodset 25 Tromsø 25 Lillestrøm 24 Kristiansund 24 Haugesund 23 Brann 22 Sandefjord 22 Viking 21 Aalesund 20 Kilde: Klubbenes nettside

Noen vil hevde at det vil bli vanskelig å holde en så stor spillergruppe fornøyd, men trener Ronny Deila ser ingen ulemper.

– Jeg skjønner ikke problemet. Vi har ti juniorspillere i stallen. Vi og Odd er de eneste som har lag i 2. divisjon. Jeg har ikke hatt noe trøbbel med å ta ut laget, troppen eller gjennomføringen av treningene. Vi har en kjempearena for alle sammen, og jeg er kjempefornøyd med at jeg har så mange spillere, sier Deila til VG.

– Jeg tror man har valgt å ta opp mange unggutter for at de skal få sjansen på sikt, sier Christian Grindheim.

– Jeg synes det er strålende at vi har en så stor tropp. Det ser du at vi trenger – for vi har slitt litt med skader, sier Henrik Kjelsrud Johansen.

– Noen vil kanskje føle seg litt ute i kulden, da?

– Ja, så klart. Men det fører til at det blir stilt større krav. Det holder folk på tærne. Til nå synes jeg det har vært helt uproblematisk, svarer spissen – som med brukket nese assisterte 2-0-scoringen med et solid hodestøt.

Hovland på ønskelisten



Deila er stadig på jakt etter å forsterke laget, ikke minst har en ny midtstopperbauta vært på agendaen i lang tid. Etter det VG forstår er Even Hovland, som har spilt lite for Nürnberg i det siste, et navn som er sterkt ønsket.

– Vi har mange alternativer vi jobber med. Jeg vil ikke kommentere enkeltspillere. Vi ser selvfølgelig både internasjonalt og nasjonalt. Hvis vi skal hente noen, så må det være en som gjør oss bedre enn vi er i dag, sier VIF-treneren.

– Landslagsspillere er vel i den kategorien?

– Ja, landslagsspillere er selvfølgelig det. Men det er mange ting som spiller inn. Lønnspakke, timing og de må ønske seg hjem. Vi fant ingen som passet i vintervinduet, derfor ventet vi.

– Det virker som at Hovland kan være flyttbar med tanke på situasjonen hans i Nürnberg?

– Jada. Men jeg tror ikke vi er alene om ham. Det er sikkert noen både i Trøndelag og i Molde som er interessert i ham. Men vi leter der vi kan.

– Kan du love at det kommer en ny forsvarssjef til sommeren?

– Jeg kan ikke love noen ting. Jeg har forklart flere ganger hvorfor det ikke har skjedd. Jeg mente at Enar Jääger var det beste alternativet nå før sesongen, og det viste han mot Sogndal, svarer Deila.

Slik sikret VIF seg tre poeng mot Sogndal:

Også Adam Larsen Kwarasey, som satt på benken for Brøndby i går, kan bli aktuell under sommerens overgangsvindu. Deila ville svært gjerne ha den tidligere Strømsgodset-keeperen til Vålerenga i vinter.

Spisskrise i Sogndal



Mens Ronny Deila i hvert fall har mange spillere å ta av, sliter Sogndal på spissplass. Kristian Fardal Opseth er lånt ut til Bodø/Glimt, Ole Amund Sveen er ute lenge med benbrudd, og i går måtte Martin Ramsland ut med skade før halvtimen ble spilt.

– Det ble vendepunktet i kampen. Ole Amund Sveen og Martin Ramsland sprang Vålerenga i senk her i fjor. Det tror jeg vi kunne ha gjort etter hvert nå også – hvis Ramsland hadde blitt på banen. Jeg følte at dette var dagen vi kunne ta Vålerenga på, sier Eirik Bakke.

– Hva synes du om Vålerenga?

– Det var veldig likt det Vålerenga-laget vi møtte i fjor. Ingen forandringer fra det laget Kjetil (Rekdal) hadde, svarer Sogndal-treneren.

– Det var viktig å få tre poeng. Det var helt avgjørende, egentlig. Jeg synes vi gjorde det på en ålreit måte. Vi briljerte ikke. Men vi spilte trygt og hadde egentlig god kontroll på kampen, sier Deila.

