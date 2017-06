Tioté-tragedien: Den niende afrikaneren som dør på banen

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er Cheick Tioté (30) det niende kjente afrikanske fotballspilleren som faller død om på banen. Dødsårsaken til den tidligere Newcastle-spilleren er ikke kjent.

Midtbanespilleren fra Elfenbenskysten døde mandag brått under trening med Beijing Enterprises i Kina.

– Fra det øyeblikket jeg kom til Newcastle hadde Cheick en fantastisk tilstedeværelse i garderoben, og jeg trodde ofte ikke det jeg så av ham på banen. Jeg elsket ham. Han var alt du ønsket deg av en Newcastle-spiller, sier tidligere Newcastle-manager Alan Pardew til Independent.

Dødsfallet ligner mange andre dødsfall med spillere fra Afrika.

SORG I BEIJING: Fans av Beijing Enterprises sørger over Cheick Tiotes plutselige død. Foto: Nicolas Asfouri , AFP

Samuel Okwaraij var det første store, dramatiske dødsfallet på banen. Nigerianeren kollapset da han spilte VM-kvalifisering mot Angola i Lagos i 1989. Det viste seg at Stuttgart-spilleren døde av en hjertefeil som gjorde at hjertet vokste og blodtrykket økte.

Også to andre nigerianere, Amir Angwe og Endurance Idahor, døde etter hjerteattakk ute på banen. Det samme skjedde med Tunisia-midtstopperen Hedi Berkhissa, som døde i en privatkamp for Esperance mot franske Lyon.

Kameruns Marc-Vivien Foe døde etter at hjelpemannskapene hadde kjempet i 45 minutter for å redde livet hans i 2003. Han falt sammen under Confederations Cup-møtet mot Colombia i Lyon. Det ble senere fastslått at Foe led av hypertrofisk kardiomyopati – en sykdom der hjertemuskelen er forstørret.

Hans landsmann Patrick Ekeng kollapset fire år senere mens han spilte for Dinamo Bucharesti i Romania.

Zambias Chaswe Nsofwa omkom på banen under en klubbmatch i Israel i 2007. I år døde tidligere Gabon-forsvarer Moise Brou Apanga under klubbtrening.

Nigeria-stjernen Nwakwo Kanu måtte opereres etter en hjerteundersøkelse i Milan i 1996, men kunne fortsette karrieren året etter. Senegals Khailou Fadiga ble anbefalt å gi opp karrieren da det ble oppdaget at han hadde ujevn hjerterytme i Inter i 2003, men Fadiga fortsatte karrieren i Bolton der han opplevde å kollapse på oppvarmingen foran en kamp mot Tottenham. Han fortsatte etterpå karrieren til 2008.

Fabrice Muamba – også Bolton-spiller – falt om under en kamp mot Tottenham i 2012.

– Jeg bare kjente hvordan jeg falt, og to slag da hodet traff bakken foran meg. Det var det. Svart. Ingenting. Jeg var død, fortalt han i et åpenhjertige intervju etterpå.

Kongoleseren med hele 57 ungdomskamper for England overlevde etter at hjertet hadde stoppet i hele 78 minutter. Karrieren fikk en brå stopp.

Men livet fortsatte.

