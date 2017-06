Tidligere Newcastle-spiller Tioté døde etter kollaps

Den ivorianske landslagsspilleren Cheik Tioté (30) falt mandag om på treningsfeltet til sin kinesiske klubb.

Den ivorianske midtbanespilleren Cheik Tioté døde mandag brått, 30 år gammel.

– Det er med stor sorg at jeg bekrefter at min klient Cheik Tioté dessverre gikk bort tidligere i dag etter å ha kollapset på trening med sin klubb Bejing Enterprises, skriver Tiotés agent Emanuele Palladino i en uttalelse mandag ettermiddag, ifølge The Independent.

Tioté ble kjørt til sykehus etter kollapsen, men livet sto ikke til å redde.

Agenten ønsker ikke å gi flere detaljer rundt dødsfallet, og ber om at spillerens familie skånes i den vanskelige tiden.

Tioté fikk 52 landskamper for Elfenbenskysten, og representerte landet i både 2010- og 2014-VM.

Han spilte seks sesonger i Newcastle før overgangen til Bejing Enterprises. Før han kom til England, var midtbanespilleren innom flere belgiske og nederlandske klubber.

Saken utvides.