Tidligere Newcastle-spiller (30) døde etter kollaps på treningsfeltet

Ivorianske Cheik Tioté (30) falt mandag om på treningsfeltet til sin kinesiske klubb.

Den ivorianske midtbanespilleren Cheik Tioté døde mandag brått, 30 år gammel.

– Det er med stor sorg at jeg bekrefter at min klient Cheik Tioté dessverre gikk bort tidligere i dag etter å ha kollapset på trening med sin klubb Bejing Enterprises, skriver Tiotés agent Emanuele Palladino i en uttalelse mandag ettermiddag, ifølge The Independent.

Tioté ble kjørt til sykehus etter kollapsen, men livet sto ikke til å redde.

Agenten ønsker ikke å gi flere detaljer rundt dødsfallet, og ber om at spillerens familie skånes i den vanskelige tiden.

Tidligere lagkamerater i sjokk

Tioté fikk 52 landskamper for Elfenbenskysten, og representerte landet i både 2010- og 2014-VM.

Han spilte seks sesonger i Newcastle før overgangen til den kinesiske nivå to-klubben Bejing Enterprises. Før han kom til England, var midtbanespilleren innom flere belgiske og nederlandske klubber.

Newcastle-trener Rafa Benítez uttrykker sin sorg til klubbens nettside.

– Det var med stor sorg at jeg i ettermiddag fikk høre om Cheiks død. Så lenge jeg kjente ham var han en ekte profesjonell, dedikert og viktigst, en stor mann. Våre tanker går til hans familie og venner, sier han.

NEWCASTLE-HELT: Cheik Tioté scoret det siste målet da Newcastle i 2011 snudde 0-4 til 4-4 mot Arsenal. Her feirer han scoringen sammen med lagkamerat José Enrique. Foto: Graham Stuart , AFP

– En av de snilleste og tøffeste



Manchester City-kaptein Vincent Kompany, som spilte med Tioté i Anderlecht, skriver på Twitter at ivorianeren var en av de snilleste og tøffeste lagkameratene han har hatt.

Da nyheten om hans død ble kjent, reagerte flere tidligere lagkamerater og motspillere med sjokk og sorg.

Flere Premier League-klubber har også gått offentlig ut og vist sin støtte til Tiotés venner og familie.

