Svein-Erik Edvartsens advokat, John Christian Elden, mener NFF har brukt TV 2 som et talerør, og truer nå med å melde kanalen inn for PFU.

Han og klient Svein-Erik Edvartsen er svært misfornøyde med TV 2s sak lørdag, der kanalen meldte at de mystiske «Edvartsen-e-postene», som NFF mistenker er sendt fra Edvartsen selv, hadde en IP-adresse som ledet frem til boligen til Edvartsen på Kongsvinger.

TV 2 skriver videre at de har fått hjelp av IT-kyndige til å spore to anonyme «Edvartsen-e-poster» som var sendt til deres redaksjon. Kanalen hevder at også disse ender hos den samme IP-adressen hvor Edvartsen bor.

– Saken er positivt uriktig, i det dette ikke er IP-adressen til Svein-Erik Edvartsens hjem. Det er derfor rart at NFF bruker TV 2 til å spre slike påstander som de selv ikke tør hevde, sier Elden til VG.

– Hvordan vet du at det ikke er IP-adressen til Edvartsen, når dere har bedt TV 2 om å få dokumentasjon på deres undersøkelser?

– Fordi det ikke er sendt fra Edvartsen og fordi TV 2 har oppgitt en IP-adresse til oss, selv om de nekter å oversende dokumentasjon på den, som beviselig ikke er Edvartsen sin.

– Vi mener vi står trygt

– Neste stopp er i PFU (Pressens faglige utvalg), sier Elden.

TV-kanalen kommenterer kritikken slik:

– TV 2 har foretatt en omfattende og langvarig redaksjonell jobb med å spore de aktuelle e-postene i saken. Vi mener vi står trygt bak opplysningene og kan dokumentere funnene, inkludert den aktuelle IP-adressen. Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken, sier TV 2s redaksjonsleder, Tore Rørtveit, til VG.

Han står også oppført som journalist på saken på tv2.no.

– Prøver å gjøre seg til en aktør

VG har tidligere omtalt å ha mottatt e-poster fra samme ukjente avsender som NFF mener er Svein-Erik Edvartsen. I e-postene hylles Edvartsen, samtidig som avsenderen er svært kritisk til toppledere i NFF og dommersjef Terje Hauge.

Edvartsen har hele tiden hevdet at han ikke har stått bak e-postene. Tidligere har NFF fortalt at de sitter på fire e-poster som de vil bruke som bevis i den kommende rettsaken mot Edvartsen. For to uker siden fikk han sparken som seksjonsleder i NFF og ble også fjernet som toppdommer, rettssaken er ventet å komme opp i Oslo tingrett i 2018.

– Mener du at TV 2 gjør seg til en aktør i rettssaken nå, Elden?

– TV 2 prøver å gjøre seg til en aktør i saken ved å være talerør for uriktige påstander NFF ikke tørr å hevde selv. Det er interessant å se hvor nær denne kontakten er, svarer advokaten.

– Men bruker ikke du og Edvartsen også mediene til å fremme deres sak?

– Vi har ikke ønsket medieblest og har holdt igjen bevisføring i avisene. Dog har vi svart på de verste påstandene og lekkasjene fra NFF, og kommer nok til å fortsette med det, svarer Elden.

Norges fotballforbund vil ikke å slå tilbake på kommentarene om at de bruker TV 2 som et talerør:

– Vi ønsker ikke å kommentere forholdet mellom Elden og TV 2. Vi har hele tiden påpekt at dette er en personalsak som skal for retten, og vi ønsker derfor ikke å kommentere den nærmere, sier kommunikasjonssjef Svein Graff til VG.

