Edvartsen om LSK-uttalelsene: – Jeg beklager

LSK ønsker at den profilerte Tippeliga-dommeren Svein-Erik Edvartsen skal bli straffet etter at han kalte LSK «usportslig og kynisk». Og nå beklager Edvartsen uttalelsene.

Daglig leder Robert Lauritsen varsler overfor VG at de kommer til å sende et brev til Norges Fotballforbund (NFF) før arbeidsdagen er over.

– Vi i LSK kan ikke akseptere at en dommer sier at klubben er uærlig, kynisk og at spillerne våre forsøker å lure dommeren. Hvis våre spillere hadde sagt det samme, hadde det medført karantener. Vi forventer at NFF har de samme standardene for dommere, sier Lauritsen.

Det var TV 2 som første omtalte saken.

SNAKKISEN: Frode Kippe får rødt kort av dommer Svein-Erik Edvartsen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Da Sogndal-spiller Martin Ramsland gikk over ende i søndagens oppgjør mot Lillestrøm, var det LSK-stopper Frode Kippe som ble utvist. Lillestrøms Marius Amundsen var involvert i samme situasjon, og dommer Svein-Erik Edvartsen var usikker på om det var Kippe eller Marius Amundsen som skulle ha rødt kort.

NFF beklager



Edvartsen spurte spillerne om hvem som skulle ha det røde kortet, men ingen av dem svarte. Dermed ble Kippe utvist. Lillestrøm mener det var Amundsen som burde fått marsjordre.

Etter kampen uttalte Edvartsen: «Lenge leve usportsligheten, kynismen lever på Åråsen».

– Jeg synes det er veldig overraskende at en dommer på det nivået, en ansatt i NFF, kommer med slike uttalelser. Når jeg hørte det, tenkte jeg: «Dette er ikke mulig», sier Lauritsen.

Senere mandag beklaget Svein-Erik Edvartsen og NFF gjennom en pressemelding på Fotball.no.

– Lillestrøm har selvsagt sin fulle rett til å legge inn protest, og jeg burde aldri ha sagt det jeg sa i «kampens hete» etter kampslutt. Jeg vil derfor beklage mine uttalelser overfor LSK, sier Edvartsen.

Dommersjef Terje Hauge sier det slik:

– Svein-Erik sine uttalelser er ikke innenfor vår retningslinjer, og det er beklagelig.

Kai-Erik Arstad, konsituert generalsekretær i NFF, beklager også uttalelsene til Edvartsen, som til daglig er seksjonsleder for samfunnsansvar i fotballforbundet.

– Vi mener det er en styrke at vi har en toppdommer som til daglig jobber med å fremme «Fair Play». Men det fordrer selvfølgelig at man klarer å skille rollen som toppdommer og det å være seksjonsleder for samfunnsansvar bedre enn i går.

Opprettholder protesten



LSK-sjef Lauritsen mener Edvartsens uttalelser «skader fotballens omdømme». De ønsker at han skal straffes, men vil ikke ta stilling til hvor omfattende den bør være.

– At NFF beklager er en ting, men det må også konsekvenser, sier han.

Søndag varslet LSK-ledelsen at de kom til å protestere på selve dommeravgjørelsen. Mandag bekrefter Lauritsen overfor VG at de kommer til å gå videre med det, men presiserer at klubben aldri har hatt til intensjon å be om omkamp. De ønsker derimot å få det røde kortet Frode Kippe ble tildelt strøket.

– Vi sender en protest på hvem som ble utvist. Vi mener det var feil mann. Vi vet ikke hva som er mulig å få til, men vi ønsker at Frode Kippe skal slippe å sone kamper, sier Lauritsen.