Drømmestart for Gytkjær - kremmerhus i debuten

Den tidligere Rosenborg-spissen Christian Gytkjær (26) trengte bare 13 minutter og én ballberøring på å åpne målkontoen for 1860 München.

– Første kamp, første mål! Må da være såpass, skriver 1860 München på sin Twitter konto.

Christian Gytkjærs debut for 2. Bundesliga-klubben kunne knapt blitt særlig mye bedre.

Arminia Bielefeld var i føringen da Gytkjærs lagkamerater Amilton og Romuald Lacazette satte i gang en kontring. Førstnevnte tok seg forbi tre spillere, ga ballen videre til Lacazette som dyttet den ut til venstre, hvor en umarkert Gytkjær oppholdt seg. Med sin første touch som 1860 München-spiller curler han ballen i lengste hjørne, og sørget for balanse i regnskapet.

Dansk dynamitt



Bundesliga-kommentator Eivind Bisgaard Sunde har ikke stor tro på Christian Gytkjær i 1860 München, men det har ingenting med den danske spissen å gjøre.

– Gytkjær har gått til en kaotisk klubb, en klubb med mye rot innad og rundt. Jeg synes det er rart at en spiller som var så toneangivende i norsk fotball havner der.

At fjorårets toppscorer i Eliteserien scorer allerede for sin nye klubb er ikke overraskende iføge Bisgaard Sunde.

– Det er jo en liga med mange nordmenn, og det er nivåmessig et hakk opp fra Eliteserien. Men, det er en liga gode Eliteserie-spillere skal kunne hevde seg i, så at Rosenborgs gamle målmaskin scorer kommer ikke som et sjokk.

Eurosport-kommentatoren påpeker at 1860 München har holdt til i det nedre sjiktet av 2. Bundesliga, men at de nå har fått på plass en dyktig trener; portugisiske Vitor Pereira, som var sjef for Omar Elabdellaouis Olympiakos i 2015.

– Pereira virker som en dyktig trener, og har en fin merittliste å vise til. Det blir spennende å se hvordan det går med både klubben og Gytkjær, sier Bisgaard Sunde.



