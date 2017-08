Drillo ut mot Solskjær og Solbakken: – De bommer

Egil «Drillo» Olsen (75) mener Ståle Solbakken og Ole Gunnar Solskjær tar feil når de kritiserer generasjonen som etterfulgte dem utover på 2000-tallet.

– Jeg mener de bommer, sier Drillo til VG.

Solskjær om Carew og Riise: – Begge to skulle vært ristet

Trenerlegenden har god kjennskap til flere generasjoner med norske landslagsspillere, ettersom han trente Norge fra 1990 til 1998 og fra 2009 til 2013.

Han har lite til overs for kritikken som rettes fra Solbakken og Solskjær mot generasjonen til John Arne Riise og John Carew.

Les også: Riise såret av kritikken fra Solbakken og Solskjær

I den nye boken «Landslaget» av Birger Løfaldli sier Solskjær at kulturen på A-landslaget ble dårligere utover på 2000-tallet: «Det ble mye mindre seriøsitet. Færre spillere som var ordentlig interessert i hele fotballfaget, og i å representere Norge».

– Jeg mener den problemstillingen er helt uinteressant. Den debatten gidder jeg ikke delta i. Man snakker om en hel generasjon her. Å generalisere på den måten er helt meningsløst, sier Drillo.

Se vår direktesending om temaet på VGTV nå:

– Like mange seriøse spillere i dag

– Hvorfor det?

– Man kan helt sikkert finne enkeltpersoner som var mindre seriøse enn andre. Men det å generalisere og å si at spillerne etter 90-tallsgenerasjonen ble mindre seriøse, det går jeg ikke med på. Det er like mange seriøse spillere i dag som det var på 90-tallet, sier Drillo.

Her er Drillos største øyeblikk:

Han kaller både Riise og Carew for «spesielle typer», og sier han hadde et godt forhold til begge to.

– Merket du ingen forskjeller mellom spillerne du trente på 1990-tallet, og de du trente fra 2009 til 2013?

– Ikke i seriøsitet. Jeg vil ikke generalisere. Man ser jo forskjeller på den gruppen jeg hadde fra 2009, og den fra 90-tallet, men det har litt med samfunnsutvikling å gjøre også. Men jeg går ikke med på at seriøsiteten var mindre, sier Drillo.

Les også: – Carew banket Riise halvt i hjel

– Ikke spillerne som bestemmer lønnen

75-åringen mener at spillerne som i boken karakteriseres som «bortskjemte, overbetalte, nyrike egoister», ikke bør få skylden for at fotballen har forandret seg. Han mener det er «flere ytre faktorer enn at det går på spillerne selv».

– Jeg leser at spillerne forlanger for høye lønninger, men det er ikke spillerne som bestemmer lønnen. Det er et litt annet klima i fotballen i dag. Det var agenter på 90-tallet også, men ikke i samme grad. Det er så vanvittig mye mer penger nå enn på 90-tallet, sier den tidligere landslagssjefen.

Les mer: Norsk spiss herjer i Danmark

– Var Riise og Carew like viktige ledestjerner for sin generasjon som noen av typene du hadde på 90-tallet?

– Hverken Riise eller Carew var kaptein på laget jeg hadde. Vi hadde andre ledertyper. Det er ikke alltid den beste spilleren som er den beste ledertypen. Det går mer på personlige egenskaper. Brede Hangeland, for eksempel, var en meget dyktig leder, sier Drillo og gjentar:

– Jeg mener debatten er uinteressant. Bare se på Hangeland. Han var minst like seriøs som noen av de som blir nevnt fra 90-tallet.