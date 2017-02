Dopingtrøbbel i Spania - Bare tre av 1000 fotballspillere testes

Mens antidoping-forbundet i Spania er suspendert, er de avhengige av hjelp fra andre organisasjoner, men hverken FIFA eller UEFA vil hjelpe.

Det har bare blitt foretatt 57 dopingkontroller i spansk fotball denne sesongen denne sesongen . Det melder flere medier, blant andre Marca og Independent.

Siden Malaga og Osasuna sparket i gang den den spanske 2016/17-sesongen 19. august 2016, har det blitt spilt totalt 457 kamper på øverste og nest-øverste nivå i Spania. I den perioden har det blitt gjennomført fattige 57 dopingtester.

Enkel matematikk viser sjokkerende tall. Hvis man tar utgangspunkt i at det figurerer 18 spillere i hver tropp på kampdag, betyr det at utrolige 0,003 prosent av 16,872 navn i kamptropper har blitt utsatt for dopingkontroll, ifølge Marca.

AEPSAD, det spanske antidoping-forbundet, er suspendert av Verdens antidopingbyrå WADA, da de ikke klarte å følge retningslinjene for antidoping. I 2015 ble i tillegg AEPSADs laboratorium for testing suspendert da det ikke møtte WADAs krav. Det har svekket antidoping-arbeidet i Spania betraktelig.

– Når man suspenderer en antidopingorganisasjon er det ingen andre til å ta over arbeidet, noe som helt klart er en utfordring i antidoping-arbeid. Det gir utøvere et slags frirom, og det er en lignende situasjon man har hatt i Russland, sier Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge.



Det er snart et år siden det ble gjennomført en antidoping-test i spansk fotball som samsvarer med WADAs retningslinjer. Forrige gang det ble gjort? Mars 2016. Det står i stor kontrast til arbeidet som blir gjort i Norge.

– I Norge blir fotballspillere testet på lik linje som utøvere i andre idretter. Vi har en god struktur for antidopingarbeid i Norge. Det er en struktur mange land kunne lært av. Det blir tatt flere hundre prøver av norske fotballspillere hvert år, sier Solheim.

Fikk samarbeids-nei av FIFA og UEFA



AEPSAD sier i en pressemelding at etter at suspensjonen ble offisiell, fikk de hjelp av internasjonale organisasjoner til antidoping-arbeid i de fleste andre idretter. Men ikke i fotball.

«Som en følge av mangelen på dopingkontroller i Spania, tok AEPSAD kontakt med FIFA og UEFA på vegne av WADA, for å signere en avtale hvor ett av disse internasjonale forbundene ville ta ansvar for å gjennomføre dopingtester i spansk fotball. Ingen av forbundene ville skrive under på den avtalen på bakgrunn av at FIFA begrenser sitt antidopingarbeid til internasjonal fotball, og UEFA følte at de hadde nok å gjøre med klubber som deltok i UEFA-turneringer. Dermed ble ingen avtale signert og ingen internasjonal organisasjon tar over antidopingarbeidet i spansk fotball.»

Det betyr at testingen i spanske klubber har hovedsaklig blitt gjennomført av UEFA i forbindelse med kontinentalt spill, altså UEFA Champions League, UEFA Europa League og UEFA Super Cup i klubbsammenheng. På internasjonalt nivå skal La Liga-spillere også ha blitt testet under Europamesterskapet i Frankrike sommeren 2016.



I Spania gikk man månedsvis uten en sittende regjering, noe som gjorde det vanskelig for AEPSAD å implementere de nødvendige endringene for å løfte suspensjonen. Det har WADA vist forståelse for.

Det er likefullt en stor bekymring at det ikke er noen som har overtatt ansvaret for antidoping-arbeid i Spania.

Den spanske toppdivisjonen, La Liga, er rangert som verdens beste liga av UEFA, men de siste avsløringene om antidoping-arbeidet har potensialet til å svekke ligaens rykte ettertrykkelig.

– Oppdages det lite fordi det sjekkes for lite?

Viasats fotballekspert Petter Veland mener fotballen har en lang vei å gå i sitt antidoping-arbeid.

– Fotballen generelt har mye å gå på innen antidoping i forhold til andre idretter. Det gjelder ikke bare i Spania, men overalt. Det kan virke som det ikke tas ikke helt på alvor, mener Veland.

Viasat-mannen påpeker at en mulig grunn til at doping i fotball kanskje ikke tas på alvor, kan være mangelen på dopinghendelser. Det sier han før han stiller det legitime spørsmålet;

– Oppdages det lite fordi det sjekkes for lite?

Få - om noen, kjenner spansk fotball bedre enn Veland, som mener at dette hovedsakelig bunner ut i det politiske.

– Denne situasjonen er langt fra optimal, men det er en direkte konsekvens av at det politiske landskapet i Spania har vært veldig uoversiktelig de siste to årene. Den politiske idrettsverdenen i Spania har ikke klart å stable et skikkelig antidopingbyrå på beina, og selv om det spanske fotballforbundet og La Liga-styret sannsynligvis kunne tatt mer initiativ til å komme med en selvstendig løsning, handler det i bunn og grunn om mangelen på en spansk regjering over lang tid, sier han til VG.

At ingen av fotballforbundene stiller opp for å hjelpe til når det trengs, synes han er underlig.

– Det høres merkelig ut, fordi det burde være i deres interesse å sørge for at fotballen er så ren som mulig, på alle nivå, forteller Veland.

Han er ikke bekymret for doping i Spania, dog.

– Det som er betryggende er at de siste årene har de aller beste lagene i Spania nådd langt i UEFA-turneringer, hvilket betyr at de blir regelmessig testet. Der blir ihvertfall de aller beste følgt opp, derfor frykter jeg ikke en spansk dopingskandale noe mer enn jeg frykter det i andre ligaer.

De siste års Champions Leauge-resultater bekrefter Velands uttalelser. Spanske lag har vunnet Champions League tre år på rad - og to av gangene har det vært hel-spanske finaler.

Real Madrid er regjerende mester, og det mestvinnende laget i turneringen med elleve triumfer.