To fotballstjerner tatt i doping: Serie A-spiller tatt for Johaug-dop

Serie A-spiller Fabio Lucioni (29) har testet positivt for samme stoff som Therese Johaug. Senere fredag avla også den kroatiske landslagslegenden Darijo Srna (35) en positiv dopingprøve.

I oktober ble det klart at langrennsløper Therese Johaug testet positivt på stoffet clostebol etter bruk av kremen Trofodermin på en solbrent leppe.

Clostebol står på WADA-listen over forbudte stoffer, og ifølge Wikipedia er det et svakt anabolt steroid.

Nå har to fotballspillere avlagt positive prøver, én av dem for samme stoff som Johaug.

Støttes av klubben



Ryktene om at den kroatiske landslagslegenden Darijo Srna avla en positiv dopingprøve har svirret i Ukraina, og fredag kom bekreftelsen fra klubben selv.

tb2eb1e1.jpg - TÅRENE TRILLET: Kroatia-kaptein Darijo Srna tok til tårene før kampstart under EM-oppgjøret mot Tsjekkia. Da spilte han for sin døde far. Foto: Kai Pfaffenbach , Reuters

Dopingprøven skal ha blitt avlagt i en test allerede i mars. Srna har foreløpig ikke blitt suspendert, men skal etter enighet med klubben ha blitt enige om at han ikke skal spille, slik at han får fokusere på å forberede et forsvar.

Shakhtar-kapteinen bedyrer sin uskyld i en uttalelse.

– Først og fremst vil jeg si at jeg aldri bevisst har tatt noen ulovlige midler, og på urettmessig vis forsøkt å forbedre mine prestasjoner eller evner på noen måte, sier han.

– Jeg har bestemt meg for å ikke spille frem til dette har blitt løst, og nå skal jeg konsentrere meg om å renvaske navnet mitt. Dette er ikke slutten på min karriere, understreker 35-åringen.

Den ukrainske storklubben stiller seg bak sin kaptein, som har vært i klubben siden 2003.

– Klubben respekterer og støtter Darijos avgjørelse, og er sikre på at han vil bli renvasket, skriver klubben, før de legger til at de anser bruk av dopingmidler som uakseptabelt.

I 2015 var også Shakthar-spiller Fred i hardt vær etter at han testet positivt for et vanndrivende middel, og også han bedyrte sin uskyld i etterkant.

Det er foreløpig ikke klart hvilket stoff Srna testet positivt på.

Risikerer fire års utestengelse



Først ut var kaptein for Serie A-klubben Benevento, Fabio Lucioni. Det bekreftet det italienske antidopingbyrået (NADO) på sine nettsider tidligere fredag. Midtstopperen har som følger blitt midlertidig suspendert.

Dopingtesten ble gjort etter Benventos oppgjør mot Torino den 10. september, en kamp det nyopprykkede laget tapte 0–1. Serie A-klubben har ikke kommet med noen uttalelse foreløpig, men Lucioni er ikke med i troppen til kampen mot Crotone førstkommende søndag.

Ifølge flere italienske medier risikerer 29-åringen en fire års utestengelse. 23 av de 27 siste clostebol-sakene har endt med minimum ett års utestengelse.