Nå kan Messi og Ronaldo dopingtestes oftere: – Utrolig at det er så store sprik

I nesten ett år har en av verdens største fotballnasjoner stått uten et eget antidopinglaboratorium. Nå hever WADA suspensjonen.

Fredag kunngjorde Verdens antidopingbyrå (WADA) opphevingen suspensjonen mot antidopinglaboratoriet i Madrid etter elleve måneder, melder BBC.

– Denne avgjørelsen gir laboratoriet tillatelse til å gjenoppta alle antidopingaktiviteter, inkludert analyser av urin- og blodprøver, med øyeblikkelig virkning, sier WADA-direktør Olivier Niggli.

Det betyr at spanske antidopingmyndigheter selv kan begynne å teste spanske utøvere igjen.

Mens flere internasjonale særforbund har tatt ansvar for testingen i påvente av at suspensjonen skulle heves, har både Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) eller Det europeiske fotballforbundet (UEFA) nektet å ta over ansvaret for testing i Spania.

DÅRLIG SIGNAL: Tidligere proffsyklist Mads Kaggestad mener FIFA har sendt et dårlig signal ved ikke å ta på seg ansvar for dopingtesting i spansk fotball det siste året. Foto: Helge Mikalsen , VG

Det har ført til at spillere i Spania, som ikke spiller på landslaget, i Champions League eller i Europaligaen, knapt har blitt testet det siste året.

– Det er et veldig slapt signal å sende. Da er de ikke opptatt av den problemstillinga i det hele tatt. Det er naturlig at enkelte nasjoner ikke greier å følge opp antidopingarbeidet, og da må særforbundet ta ansvar så man har en viss garanti for at de ulike utøverne som stiller til start i konkurranser og turneringer har blitt testet, sier den tidligere sykkelproffen Mads Kaggestad, som er sterkt engasjert i antidopingarbeidet i idretten.

Et år uten La Liga-tester

I februar kom det frem at det til da kun var utført 57 dopingkontroller i de to øverste divisjonene i spansk fotball. Det betyr at kun 0,003 prosent av spillerne var blitt testet.

Ifølge den spanske avisen El Confidencial hadde det i februar ikke blitt gjennomført en eneste dopingkontroll i La Liga.

Flere prominente fotballskikkelser, deriblant Cristiano Ronaldo, mener fotballen ikke har noe dopingproblem. Det mener Kaggestad bare er vås.

– Fotball har det meste av det andre. De har kampfiksing, korrupsjon, og har vist vilje til å jukse. Hvorfor skal de da ikke ta snarveier på det fysiske, med så mye penger som står på spill, spør han seg.

Han er klar på at fotballspillere kan få en konkurransefordel ved hjelp av ulovlige midler, som bedre styrke, spenst og utholdenhet.

– Det er dumt for fotballag som holder seg til reglene å møte lag som eventuelt er steindopet, sier han.

– Et signal FIFA sender

Noe av grunnen til at det gikk nesten et år for det spanske laboratoriet å bli godkjent, har vært en konsekvens av uoversiktlig politisk situasjon i landet.

Kaggestad mener likevel det er under enhver kritikk at FIFA og UEFA ikke har gått inn bidratt med tester i Spania, utøver arbeidet de allerede gjør i internasjonale- og europeiske turneringer.

– Det er helt utrolig at det er så store sprik i praksisen i forebygging av doping og beskyttelsen av rene utøvere, sier han.

– Hvis FIFA sier de ikke vil bidra med ressurser for testing, så er det et signal de sender, legger han til.

Wenger: – Feil å tro at det ikke er et problem

Mens flere fotballtopper avviser at doping er et utbredt problem i fotball, har Arsenal-manager Arsène Wenger i flere år etterlyst flere kontroller.

– Vi ser at dopingproblemet plutselig dukket opp i friidretten. Vi har et problem i sykling. Å tro at fotballen er immun fordi det er snakk om fotballspillere er helt feil, sa han for to sesonger siden.

VI HA FLERE TESTER: Arsène Wenger tror ikke på de som sier at fotball ikke har et dopingproblem. Foto: Glyn Kirk , AFP

Kaggestad mener noe av grunnen til at få tas i fotball, er at det gjennomføres så få tester.

– Det er egentlig en fordel å la være å teste, for da slipper man ubehagelige nyheter. Uten positive dopingprøver er det lett å forlede publikum til å tro at det ikke er doping, sier han.