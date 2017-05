Dommerstriden: Kan man ha tillit og mistillit til samme mann?

Kommentar Den betente dommerstriden rundt Svein-Erik Edvartsen er vanskelig nok i seg selv for ledelsen i Norges Fotballforbund. Floken i floken gjør saken enda mer krevende.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

En serie spørsmål trenger seg på rundt den stadig mer betente konflikten. En av tingene det er umulig å unngå å lure på, er hvordan stemningen er i lunsjen på Ullevaal.

For det er unektelig noe paradoksalt over følgende:

• På kveldstid anser Norges Fotballforbund dommeren Svein-Erik Edvartsen som persona non grata. Ikke fordi han sliter med offsideregelen eller har strøket på en fysisk test. Han er plassert på sidelinjen på grunn av en sak der atferden hans står sentralt, og hvor han nå beskyldes for mobbing og trakassering.

• På dagtid er Norges Fotballforbund arbeidsgiver for seksjonslederen Edvartsen - og de har ikke gitt ham en hvilket som helst stilling. Han er leder for seksjonen for samfunnsansvar, og er altså spydspissen for NFFs jobb med hvordan fotballen skal fungere i samspill med omgivelsene. For ikke lenge siden, parallelt med at forholdet til dommerkolleger hadde plassert ham på sidelinjen, var Edvartsen primus motor for en større konferanse om fotballens samfunnsansvar, med statsråden blant de inviterte.

Det sentrale spørsmålet til NFF-ledelsen blir følgelig:

Hvis forbundet mener at Edvartsens atferd er så ille at han ikke kan få dømme, hvordan kan han da inneha en nøkkelstilling, der en viktig del av lederansvaret er å kommunisere og bete seg overfor omgivelsene?

Her kan selvsagt juridiske forhold spille inn, men det er neppe en overdrivelse å karakterisere totalsituasjonen som noe utfordrende. Og der de ulike partene kan ha så ulike ståsteder det er mulig å ha, men der de har én ting felles: De er alle tapere i en sak som stadig beveger seg lengre på skalaen fra vondt til verre.

For hele miljøet er dette en verkebyll som bare vedvarer.

Det skal tas på det ytterste alvor når Reidar Gundersen forteller at han føler seg mobbet og trakassert. I materialet som ble fremlagt før helgen er det flere åpenbare eksempler på atferd fra Edvartsen som er godt over kanten. Det er ikke er slik man skal oppføre seg overfor kolleger, selv ikke i et miljø kjent for en tidvis røff sjargong.

Så er spørsmålet hvor grensen skal gå for hva som kunne vært løst gjennom konflikhåndtering, styring og kommunikasjon, sett opp mot når det er berettiget å stenge en dommer ute fra gjerningen, muligens for godt.

Dette er en strid med mange interesser, som dessverre har fått utvikle seg i negativ retning over tid, og hvor eskaleringen de siste dagene svekker håpet om å løsne opp den gordiske knuten.

Og det er ikke gitt at bildet er fullt så entydig som det ble forsøkt fremstilt før helgen.

Men en eller annen løsning må jo denne saken få. For det er grenser for hvor lenge samme arbeidsgiver kan ha både tillit og mistillit til én og samme mann.