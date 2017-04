Dommerkonflikten løst etter Elden-hjelp

Konflikten mellom Svein-Erik Edvartsen (37) og NFFs dommersjef Terje Hauge er løst - etter at advokat John Christian Elden ble koblet på saken.

Det var Edvartsen som kontaktet Elden, får VG opplyst.

Løsningen skjer etter at konflikten mellom en av Norges aller beste fotballdommere og Hauge hadde vart i flere uker. Feiden har gjort at Edvartsen foreløpig ikke har vært på banen i en eneste kamp i årets tippeligasesong.

Så sent som fredag ble det holdt møte i et forsøk på forsoning. Planen var at Edvartsen og dommersjef Hauge skulle møtes på nytt i morgen, mandag.

Nå får VG opplyst at konflikten allerede er løst: Edvartsen sliter med halsbetennelse og har meldt forfall til serierunde seks. Men i runde syv er han altså tilbake igjen på banen.

ADVOKAT: John Christian Elden. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

Edvartsen har gått glipp av betydelige inntekter de siste ukene: Honoraret for hoveddommer i Eliteserien er i overkant av 15.500 kroner. Etter fem serierunder forrige sesong hadde Edvartsen vært hoveddommer i tre kamper, og fjerdedommer i én.

Edvartsen har ikke vært tilgjengelige for kommentarer søndag.

– Edvartsen er på banen igjen som dommer i runde 7. Alle er forlikt og fotballen vinner. Nå ser partene fremover og ikke på snøen som falt i fjor, sier Elden.

Edvartsen er også fulltidsansatt i NFF som seksjonsleder for samfunnsansvar. Jobben som toppdommer er noe han har i tillegg.

Den opprivende konflikten startet da dommerkollega Svein Oddvar Moen hentet en av Edvartsens assistenter til sitt dommerteam. Edvartsen antok, følge VGs kilder, at han da sto først i køen til å velge seg en ny assistentdommer, siden han er rangert som Norges nest beste FIFA-dommer.

De interne reglene på Ullevaal stadion tilsier ifølge Edvartsens oppfatning dette. Slik gikk det likevel ikke: Selv om Edvartsen nettopp hadde dømt VM-kvalikkamp i FIFA-regi, opplevde han plutselig at han befant seg lenger ned på listen her i Norge – og at han fikk velge ny assistent først som fjerdemann.

Deretter ble Rune Pedersen fjernet som Edvartsens personlige dommermentor og erstattet av nettopp Terje Hauge. Pedersen og Edvartsen hadde da samarbeidet i 13 år.

Resultatet har vært en offentlig godt kjent konflikt med Terje Hauge, som gjør at 37-åringen ikke har dømt i noen av årets fem første serierunder.