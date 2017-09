Våpenhvile i TV-krigen: Rettsmøte mellom TV 2 og Fotball Media avlyst

Fotball Medias stevning av TV 2 er stanset inntil videre. Neste år flyttes betente FotballXtra til TV 2s sportskanal.

– Det har vært en konstruktiv dialog vedrørende saken mellom partene de siste ukene. Både TV 2 og Fotball Media ønsker i det lengste å unngå en rettslig tvist. På bakgrunn av det som har kommet fram i dialogen, har begge parter valgt å midlertidig stanse saken, sier Knut Kristvang, daglig leder i Fotball Media, til NTB.

Fotball Media er eid av Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund. I hele år har Fotball Media og rettighetshaver Discovery kranglet med TV 2 om retten til å vise scoringer samtidig som eliteserierunden pågår.

I april bestemte Fotball Media seg for å stevne TV 2s bruk av TV-bilder fra Eliteserien inn for retten. Partene var innkalt til rettsmeklingsmøte onsdag, men det møtet ble aldri gjennomført.

Avventer



Partene har hatt en intens dialog de tre, fire siste ukene. Nå velger Fotball Media å se mot 2018 og hva TV 2 da gjør med den omstridte nyhetsretten.

– Fotball Media vil avvente hvordan TV 2 vil praktisere nyhetsretten fra neste sesong. Fotball Media vil da ta stilling til om vi ønsker å kjøre saken videre i retten, sier Kristvang.

Han påpeker at stevningen ikke er trukket, men midlertidig stanset.

Fotball Media har reagert kraftig på at TV 2 viser målene fra Eliteserien mens serierunden pågår søndag kveld. I en periode opprettet TV 2 nyhetssendinger midt i FotballXtra, slik at det kunne vises scoringer flere ganger under den to timer lange sendingene.

De siste ukene har de oppsatte nyhetssendingene i FotballXtra forsvunnet. Nå er det kun den tradisjonelle 18.50-sendingen som viser mål underveis i runden. Neste år flyttes FotballXtra over på TV 2 Sportskanalen. Der er det fra før jevnlige sportsnyheter.

Boikott

TV-krigen mellom TV 2 og Discovery/Fotball Media har vært en føljetong i det norske mediebildet.

Allerede 2. april varslet Kristvang at det kunne bli tatt rettslige skritt dersom Davy Wathnes målshow fortsatte. Fotball Media mente TV 2 opptrådte «utspekulert».

TV 2 kontret og mente de omdiskuterte målbildene falt inn under nyhetsretten. Daværende nyhets- og sportsdirektør Jan Ove Årsæther sa raskt at man i TV 2 «ønsket en rettssak velkommen». Å stoppe nyhetssendinger er «ambisiøst», mente Årsæther.

Han har senere sluttet i TV 2.

Fotball Media bestemte seg for 6. april for å stevne TV 2s bruk av TV-bilder fra Eliteserien. Og den 19. april kunne NTB avsløre at Norsk Toppfotball hadde sendt ut en instruks der man ba klubbene om ikke å stille opp i FotballXtra.

Etterpå har partene kranglet offentlig om det som er blitt omtalt som en «boikott». Uke etter uke har Davy Wathne fått nei fra spillere, trenere og ledere som han ønsket å ha med seg i direktesendingene søndag kveld.

Onsdag kom beskjeden om at partene tar en timeout i jakten på en løsning utenfor rettsvesenet.

